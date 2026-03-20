По повод Дните на поезията „Пеньо Пенев“ 2026 всички желаещи деца и младежи от 5 до 12 клас от цялата страна, могат да се включат в Опознавателната игра „По стъпките на Пеньо Пенев“. Задачата на участниците е от 20 март до 20 април, да се снимат пред всяка една от посочените точки. Задължително условие е: на снимката трябва да се вижда добре участникът и посоченото на точките изображение.

Снимките се изпращат като лично съобщение на фейсбук страницата "По стъпките на Пеньо Пенев". След, което организаторите ще ги публикуват на страницата на играта, което е гаранция за участие в нея.

Ако участник е изпратил своите снимки, но не ги вижда на страницата, трябва да се свърже с организаторите от ОП "Детски и младежки център" - Димитровград на тел: 0886 450874.

На 27 април от 17.00 часа в лятната градина на ГБ „Пеньо Пенев“ ще бъде изтеглена томбола от Кмета на община Димитровград и трима от участниците ще получат награди – ЛАПТОП, ТАБЛЕТ И POWER BANK. Томболата ще бъде излъчвана на живо.

Линк към страницата "По стъпките на Пеньо Пенев"

https://www.facebook.com/people/%D0%9F%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BE-%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2/61577563706942/