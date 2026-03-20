С 970 хил. евро училище в Благоевград има нов облик.

До края на май ще приключат ремонтните дейности за основно обновяване на сградата на Четвърто основно училище „Димчо Дебелянов" в Благоевград. Общата стойност на инвестицията е 970 995 евро, от които 810 499,69 евро са безвъзмездна финансова помощ по Механизма за възстановяване и устойчивост, а националното съфинансиране е 160 494,99 евро. Периодът на изпълнение е от 1 февруари 2024 г. до 31 май 2026 г.

Проектът се реализира по Националния план за възстановяване и устойчивост.

След завършване на ремонта ще бъде въведена енергийна ефективност, в това число сградата ще бъде топлоизолирана, ще разполага с нова дограма, подменена ел. инсталация, нова отоплителна инсталация. Обновяването включва и монтаж на фотоволтаична централа за енергийна ефективност и осигуряване на достъпна архитектурна среда за всички ученици. В рамките на дейностите се извършва и подготовка за изграждане на STEM център. Докато трае ремонтът е направена необходимата организация, така че учебният процес да не бъде възпрепятстван.