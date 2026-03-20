Намериха над 500 кутии нелегални цигари в село Черна гора

Полицейски служители на Участък – Братя Даскалови намериха голямо количество цигари без разрешително за продажба в два нерегистрирани магазина в старозагорското село Черна гора.

В първия случай, собственост на 66-годишна жена, са открити 420 кутии с акцизен бандерол. Във втория магазин, с продавач 51-годишен мъж, са намерени още 103 кутии цигари от различни марки с акцизен бандерол.

И в двата случая цигарите са предадени доброволно с протокол за предаване. В районното управление в Чирпан са образувани и преписки за престъпление.