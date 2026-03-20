През последната година намалява броят на делата в Окръжния съд на Търговище

Окръжният съд в Търговище отчете дейността си за 2025 г, както. и дейността на районните съдилища от съдебния окръг, съобщиах от съда.

Изпълняващият функциите на председател на Окръжния съд Татяна Даскалова представи резюме на изготвения доклад.

През 2025 г. в съда са постъпили общо 848 дела, от които 502 са гражданските и търговски и 346 – наказателните. За сравнение, през 2024 г. постъпилите дела са били 943, през 2023 г. – 855, а за 2022 г. този брой е 629. През 2025 година броят на делата намалява с 10 на сто и е на нивото от 2023 г. Увеличава се броят на гражданските дела на първа инстанция, като ръстът спрямо 2024 г. е със 101 на сто, докато намаляването на наказателните дела е с 33 процента. За сметка на това обаче в районните съдилища от съдебния окръг за предходната година постъплението на делата общо се е увеличило с 20 на сто.

Окръжният съд в Търговище е свършил 90 на сто от делата за разглеждане и 100 процента от постъпилите дела през 2025 г., като съдиите на практика изцяло постановяват актовете си в установените срокове по Гражданския процесуален кодекс и по Наказателно-процесуалния кодекс.

През отчетната 2025 година са се върнали общо 103 обжалвани акта с резултат, от които 67 са потвърдените (65 на сто), изменени са 23 акта (23 на сто), отменени са 13 (12 на сто). По отношение обаче само на присъдите и решенията – 80 на брой, изцяло потвърдените актове са 72,5 процента, а отменените - 8,7 на сто.

Една от най-важните политики на съда е медийната и комуникационна политика, повишава се интересът на учениците в Образователната програма, както и ангажираността на колектива по различни социални каузи.

Като проблем бе посочено, че намирането на вещи лица бави разглеждането на делата, липсват и обективни критерии и последователна политика за управление на съдебната администрация.

Голямо внимание беше отделено и на проблемите в реформата на заповедното производство при въведеното от 01.07.2025 г. централно разпределение.