Световни звезди пристигат във Варна за 100-годишн...

Мащабна полицейска акция срещу купения вот в Търговище

Мащабна полицейска операция в се проведе в Търговище Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Специализирана полицейска акция срещу престъпления, нарушения на изборното законодателство и различни криминални деяния бе проведена в Търговище, съобщават от полицията.

В нея са участвали служители на ОДМВР-Търговище, районните управления в Търговище, Попово и Омуртаг, сектор „Пътна полиция" и седем служители на Зоналното жандармерийско управление във Варна.

Изградени са 7 контролно-пропускателни пункта, на които са проверени всички преминаващи превозни средства. Общо 819 граждани, включително 174 водачи и пътници, както и 474 адреса, са инспектирани за съответствие с адресната регистрация.

При проверка на лек автомобил „Опел Зафира", управляван от 74-годишен неправоспособен водач, е установено, че колата не е регистрирана по надлежния ред. По случая е образувано бързо полицейско производство.

По време на акцията са проверени 9 търговски обекта, включително заложни къщи и офиси за бързи кредити. Проверени са 163 автомобила, като са установени 36 административни нарушения – съставени са 6 акта по Закона за гражданската регистрация и наложени 28 глоби с фиш по Закона за движение по пътищата.

Четете още

Още от Криминални

Здраве

Български Фермер

Водещи новини

Митко Павлов: По улиците всички сме невидими (подкаст)