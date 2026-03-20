Над 34 500 са изразили желание да гласуват в чужбина на изборите през април

Над 34 500 души са изразили желание да гласуват в чужбина на парламентарните избори през април. Това показва справка в сайта на Централната избирателна комисия (ЦИК).

Общо 34 609 са потвърдените заявления за гласуване в секция извън страната. До 24 март българите зад граница могат да заявят желание да гласуват извън страната. Данните са към 12:20 ч.

Най-много заявления има от:

За сравнение - вчера заявленията бяха около 32 000. Заместник-председателят на ЦИК Росица Матева каза вчера, че на изборите през октомври 2024 г. подадените заявления бяха 30 688. Сега, предполагам, че заради ограничението, което имаме за държави извън Европейския съюз, се подават много повече заявления, добави Матева.

В началото на годината парламентът измени Изборния кодекс и ограничи до 20 секциите извън дипломатическите и консулските ни представителства в държавите, които не са членки на ЕС, пише БТА.