Георги Георгиев стартира кампанията на ГЕРБ-СДС в Пловдив: Ще изтъркаме по 2 чифта обувки, да чуем хората

В листата ни има хора с опит, както и много млади, има представители на различни професии - юристи, лекари, инженери, икономисти, студенти, хора от културната сфера, посочи Костадин Димитров

Предстои ни с целия екип през кампанията да изтъркаме по два чифта обувки в следващите 30 дни, за да се срещнем с хората, да чуем въпросите и критиките им, да си кажем кривиците, пък да вървим заедно напред.

С тези думи вторият в листата на ГЕРБ-СДС Георги Георгиев даде старт на предизборния маратон в Пловдив. Бившият правосъден министър и преподавател в Юридическия факултет на Софийския университет посочи, че хората са се уморили от избори, но от друга страна нямало нищо по-добро от правото на избор. "Това съгражда демокрацията", обясни юристът. "Ако се върши работа и няма ред - настава хаос", посочи Георгиев. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

Той посочи, че в Пловдив пет училища се обновяват със средствата от Плана за възстановяване, а също така се ремонтира общежитие, домът за възрастни хора, жилищни блокове. "Ако се върши работа и няма ред - настава хаос", посочи Георгиев.

И областният координатор на ГЕРБ и кмет на Пловдив Костадин Димитров увери, че кампанията ще е очи в очи с хората. "Всеки ден се срещам с пловдивчани, чувам техните препоръки и критики. Искат ред, стабилност и сигурност и всичко започнато да бъде довършено", каза той.

По думите му Пловдив в последните години се обновява и развива във всяка посока. "За нас е чест и привилегия, че лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е водач на листата ни. Когато Пловдив има силен глас в националната политика, тогава и важните обекти на града получават своята подкрепа", допълни Димитров.

Според него в листата на ГЕРБ-СДС има хора с опит, както и много млади. "Има представители на различни професии - юристи, лекари, инженери, икономисти, студенти, хора от културната сфера. Чуваме гласа на всички поколения", увери той.

По думите му пред България стои ясен избор - дали да продължи развитието на градовете и инвестициите в бъдещето, или да бъде спряно и забавено с години.