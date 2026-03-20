Бракониер е задържан в Ябланица след сигнал за убита сърна, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Ловеч.

На 19 март е подаден сигнал до полицията в Ябланица. Полицейски служители са извършили проверка в частен дом в село Добревци, обитаван от 35-годишен мъж. В къщата са открити количества месо и части от тялото на мъжка сърна, две законно притежавани пушки с монтирана оптика, ловна пушка надцевка, както и 85 патрона, собственост на обитателя на имота.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.

Полицията в Троян разследва случай от февруари за незаконно убит елен в местността Барахарите в околностите на Априлци.