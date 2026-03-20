"Мяра" измери коалицията на Радев с 9,7% повече от "Маркет линкс"

Социологическата агенция "Мяра" прогнозира 30,8% за коалицията „Прогресивна България" на бившия президент Румен Радев в проучването си, публикувано на 20 март. Това е с 9,7% повече от агенция "Маркет линкс", която в сряда обяви 21,1% за коалицията.

Изследването е проведено „лице в лице" с таблети между 7 и 16 март 2026 г. сред 809 пълнолетни български граждани. Максималната стандартна грешка е ±3,5 при 50% дялове. 1% от цялата извадка (а не от гласуващите) се равнява на близо 54 000 души. Финансирано е от агенцията.

Според проучването, ако изборите бяха в средата на март, формацията на Радев ще вземе първо място. "Мяра“ прогнозира преднина от 11,5% за "Прогресивна България" спрямо ГЕРБ-СДС - 19,3%. ПП-ДБ са трети с 12,9%, следвани от ДПС - 10,6%, и "Възраждане" - 7,9%.

БСП е около 4-процентовата бариера, като "Мяра" й дава 4,1%, а преди два дни проучването на "Маркет линкс" прогнозираше, че левицата ще остане под чертата.

Под бариерата остават и МЕЧ - 3,6%, "Величие" - 2,5%, както и движението на Николай Попов "Сияние" с 2,3%. ИТН и АПС са съответно с 1,4% и 1,3%.

Данните са на база решили да гласуват за определени формации и кандидати и не са прогноза за изборен резултат, а моментна снимка на електоралните нагласи.

При цялата условност на изборните списъци, както и на декларативната природа на отговорите на респондентите, потенциална активност остава близо до половината от пълнолетните българи – 49,1% или по-висока в сравнение с обявяваното от респондентите преди предходни избори, т.е. с възможност да надвиши три милиона. 1,8% от всички заявяващи, че ще гласуват, твърдят, че възнамеряват да гласуват с „Не подкрепям никого".