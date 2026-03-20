Диджей Марти G е в болница след инсулт

Българският Диджей Марти G КАДЪР: Би Ти Ви

Българският Диджей Марти G е получил инсулт и се намира в болница. Новината беше съобщена във фейсбук от музиканта Диан Савов от групата Deep Zone Project. Той призова за подкрепа в този труден момент с думите: „Да се помолим за Марти G Младенов да се оправи от инсулт."

Диджей Марти G, с истинско име Мартин Иванов Младенов е роден на 23 февруари 1967 г. в София в семейство на циркови артисти. През годините той изгражда впечатляваща кариера и се утвърждава като една от най-разпознаваемите фигури на клубната сцена у нас, особено с популяризирането на ретро партитата, съчетаващи класически хитове с модерно звучене.

В периода 1993–2005 г. води различни музикални предавания в редица радиостанции. Освен това е подгрявал концерти на световноизвестни изпълнители от хип-хоп, диско и поп сцената, сред които Снуп Дог, Wu-Tang, Ice MC и Dr. Alban.

Да се помолим за Marti G Mladenov да се оправи 🙏 инсулт

Публикувахте от Diyan Savov в Четвъртък, 19 март 2026 г.

