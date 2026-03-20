Бандата на Близнаците, изнудвала длъжници, остава в ареста

ГДБОП разби бандата на Близнаците. СНИМКИ: МВР

Състав на Софийския апелативен съд остави в ареста седмината мъже, задържани преди дни за изнудване на клиенти на дружество за бързи кредити, съобщиха от прокуратурата. Групата е известна като бандата на Близнаците.

 Зад решетките остават Цветан Д., Лари И, Крум И, Кирил Ц., Александър М., Георги Ж., Марио М., Илиян Н. 

В хода на разследването били събрани доказателства за това, че групата действала от 2023 г. на територията на страната. Тя се занимавала с изнудване на клиенти на дружество за бързи кредити чрез принуди, заплахи, включително с оръжие, нанасяне на телесни повреди и отвличания с цел набавяне на парични и имотни облаги. 

По делото са привлечени като обвиняеми осем лица, като петима от тях са осъждани за други престъпления.

 Определението на Софийски апелативен съд е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Разследването по делото продължава под надзора на Софийска градска прокуратура.

