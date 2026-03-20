Патриарх Даниил в Кюстендил: Покаянието е обръщане на ума

Покаянието е обръщане на ума към това, което Господ счита, че е важно за нас, каза патриарх Даниил в Кюстендил, където днес оглави Преждеосвещената света литургия в храм „Свети великомъченик Димитър Солунски“ в града.

Човек, който живее без вяра, се стреми към материално обогатяване, обществено положение и власт, но тези стремежи никога не могат да бъдат удовлетворени. Страстта за придобиване и сребролюбието надделяват и взимат пълен контрол над човека, а той живее в безпокойство и страдание да не би да се намали имуществото му или властта му, каза в проповедта си патриарх Даниил, цитиран от БТА.

„Всяка една страст има това свойство непрекъснато да увеличава своето влияние върху човека, който ѝ се поддава, с цел, ако е възможно, да придобие пълен контрол над този човек“, допълни патриархът и посочи, че да се придобиват вярност към Бога, милосърдие и приятелство с Бога е съществено за човека и това му дава истинска радост и мир в този свят. По думите на патриарх Даниил хората в сърцата си трябва да въдворяват Христовия мир, вярата, молитвата и желанието да живеят по Бога, а именно в това се заключва покаянието. Осъзнаването на греховете, изповядването пред свещеника и нравственото усилие да живеем, както Господ иска от нас, допълни патриархът.

Предвид събитията, които се случват в световен мащаб, като войни, разрушения и човешка гибел, патриархът каза, че всички виждаме колко важно е времето, което Бог ни е дал на земята, да го посвещаваме на покаяние и придобиване на духовни блага и неща, които душата ще ползва не само тук, във временния живот, а ще ползва и във вечността. „Каква е ползата на онези, които мислят, че ще заграбят определена територия? Изведнъж това, което са градили толкова години, само в един миг се разруши и се отнемат толкова човешки животи“, каза още патриархът. Той поясни, че душата няма да ползва никое материално богатство и никоя земна радост след смъртта.

След литургията се състоя свещеническа конференция с представители на Кюстендилска духовна околия.

Софийският митрополит и Български патриарх Даниил посети Кюстендил в навечерието на официалния празник на града – „Кюстендилска пролет". Негово Светейшество бе посрещнат в града от Негово Преосвещенство епископ Исак и от кмета на Община Кюстендил, инж. Огнян Атанасов, както и от представители на държавната власт. Кметът изрази своята благодарност за духовната подкрепа и присъствието му на този важен за кюстендилци празник.

Българският патриарх Даниил вечерта в храм „Успение Богородично" ще отслужи Малко повечерие с четвъртата част на Богородичния акатист.

По време на посещението си патриарх Даниил благослови жителите и гостите на града, придавайки още по-дълбок духовен смисъл на празничните дни, посветени на „Кюстендилска пролет".