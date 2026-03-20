Новото издание на „Нестле за Залесяваме активно - Мисия 2026“ поставя акцент върху активното участие на гражданите като част от процеса по кандидатстване

Кандидатстването за всички 265 български общини в четвъртото издание на конкурса „Нестле за Залесяваме активно - Мисия 2026“ започва на 20 март и ще продължи до 21 юни, като победителят ще получи безвъзмездно финансиране от 30 000 евро за реализиране на проект за възстановяване на горски терени пострадали от пожари.

Над 600 горски пожара унищожават над 100 000 декара горски терени всяка година в резултат от промените в климатичните условия, но и човешка небрежност. Възстановяването им е дълъг процес, който изисква не само експертно планиране, но и подкрепата на местните общности и жителите им. Именно затова тазгодишното издание на конкурса въвежда ново, допълнително условие за участие - всяка кандидатстваща община трябва да организира местните жители да вземат участие в залесителните дейности.

Всички проекти подадени за кандидатстване в конкурса ще бъдат разгледани от експертно жури с участието на представители на Министерството на земеделието и храните, Националното сдружение на общините в Република България, Изпълнителната агенция по горите, Лесотехническия университет и Нестле България.

„Още от самото начало на инициативата виждам как едно на пръв поглед малко действие - засаждането на фиданка - може да се превърне в нещо много по-голямо, когато зад него застанат истински ангажирани хора. Когато общностите повярват в една кауза и се включат активно, резултатите са устойчиви и видими във времето. Именно затова тази година поставяме по-силен фокус върху местното участие - защото истинската промяна започва тогава, когато действаме заедно“, коментира Теодор Георгиев, ръководител „Право и съответствие“ в Нестле България

Конкурсът е насочен към партньорства, които ще помогнат възстановяването на горски територии, пострадали от пожари. От старта на инициативата през 2023 г. Нестле България вече е подкрепила три общини в усилията им да възстановят над 200 декара засегнати горски площи.

С конкурса „Нестле за Залесяваме активно - Мисия 2026“ компанията отново отправя призив към всички общини да се включат и да покажат как една идея може да се превърне в зелена промяна с дългосрочен ефект.

Повече информация за условията и процеса на кандидатстване вижте на сайта на Нестле България.