Екипите за унищожаване на невзривени боеприпаси повишиха подготовката си (Снимки)

Сбор за повишаване на подготовката на екипите за унищожаване на невзривени бойни припаси и импровизирани взривни устройства (EOD екипи) от Сухопътните войски се проведе от 9 до 20 март в 55-ти инженерен полк - Белене. Обучаемите преминаха теоретични и практически занятия по усвояване и прилагане на тактики, техники и процедури при разузнаване и унищожаване на невзривени боеприпаси и импровизирани взривни устройства, с използването на специализирано EOD оборудване и екипировка. Подготовката допринесе за повишаване на оперативната съвместимост на военнослужещите при действия, свързани с химически и биологически боеприпаси. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната. СНИМКА: Пресцентър на министерството на отбраната

Отговорник по цялостната организация и провеждане на сбора на EOD екипите беше заместник-командирът на 54-ти инженерен батальон майор Николай Георгиев, а общ ръководител на занятията - лейтенант Свилен Маринов. СНИМКА: Пресцентър на министерството на отбраната