Агенцията за закрила на детето: Да не въвличаме децата в политическа агитация

Децата да не бъдат въвличани в политическа агитация, призова Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) по повод началото на предизборната кампания. Това се посочва в съобщение в сайта на агенцията.

Спазването на правата на децата и на техния интерес е отговорност на всички възрастни, заяви председателят на ДАЗД Теодора Иванова. Апелирам не само към участниците в предизборната кампания, но и към цялото ни общество да съхраним децата си, без да ги използваме в неприсъщи за тях дейности, призова тя.

Законът за закрила на детето гарантира, че всяко дете има право на закрила срещу въвличане в дейности, неблагоприятни за неговото физическо, психическо, нравствено и образователно развитие, напомниха още от агенцията. В закона се посочва, че всяко дете има право на закрила и срещу въвличане в политически, религиозни и синдикални дейности, добавиха още от ведомството.

Съгласно Конституцията, политическите цели и политическите дейности са присъщи само на политическите партии, а Законът за политическите партии императивно забранява на същите да създават детско-юношески структури, обединяващи лица под 18-годишна възраст. Тази забрана е въведена именно с цел защита на интересите на децата, посочиха от ДАЗД.

В хода на предизборната кампания има вероятност политически лица да се появяват в образователни институции (детски градини и училища) и социални услуги (центрове за подкрепа и настаняване от семеен тип), което следва да се тълкува и възприема като агитация, независимо от техните мотиви и намерения, посочиха още от ДАЗД.

Апелираме и към представителите на средствата за масова информация за чувствителност и засилено внимание към отразяването на събития, свързани с деца, казаха също от ведомството. Практиката показва, че се използват и разгласяват лични истории и данни на деца чрез показване на техния образ, имена или други признаци, по които могат да бъдат идентифицирани, уточниха от ДАЗД.

В Закона за закрила на детето ясно е посочено, че сведения и данни за дете не се разгласяват без съгласието на неговите родители или законни представители, както и съгласието на самите деца, ако са навършили 14-годишна възраст, освен в случаите на задължително уведомяване на органите за закрила на детето за дете, което се нуждае от помощ в рискова ситуация. Това се отнася и за децата на обществени и политически фигури, които често са обект на засилен интерес в медиите и социалните мрежи, особено по време на предизборната кампания, информираха също от ДАЗД.

От полунощ на 20 март официално започна предизборната кампания за предсрочния парламентарен вот на 19 април, съгласно хронограмата за изборите.