Как Радост от ГЕРБ изскочи в "Прогресивна България"

Партията на Радев е поне четвърта в кариерата й - почнала е от ЗНС на Мозер, минала е през "Атака" и се е издигнала до кандидат за депутат от ГЕРБ

Една активистка на "Прогресивна България" силно развълнува социалните мрежи. Започна се след като Цветеслава Гълъбова - директор на държавната психиатрична болница в Курило и запален привърженик на Румен Радев до вчера, пусна във фейсбук този пост:

"Във връзка с едно съобщение от публична личност, получено в месинджър /тъй като е дошло като лично, няма да оглася името на човека/, че ще бъде критичен към всички, участвали в правителства с ГЕРБ, ППДБ и ДПСНН, споделям тази снимка. (На снимката една руса жена е снимана с Радев - б.р.)

С тази жена сме се срещали в едно изборно студио в бТВ в нощта след президентските избори /първи тур/ през 2021 г. Тогава тя яростно защити кандидата на ГЕРБ /все пак тя и съпругът й от години работят за ГЕРБ със съответните облаги от това/, естествено изказа куп "аргументи" защо Румен Радев не е подходящия кандидат и т.н. Беше близо половинчасов разпален разговор в студиото, след което от щаба получих десетки поздравления. Ето ги новите лица в политиката. Снимката е от ноември миналата година. Към настоящия момент госпожата вилнее в региона и прави кампания на Прогресивна България". Във връзка с едно съобщение от публична личност, получено в месинджър /тъй като е дошло като лично, няма да оглася името... Публикувахте от Цветеслава Гълъбова в Петък, 20 март 2026 г.

Други фейсбук потребители подхванаха темата и напускаха снимки на Маринкова с други важни фактори в ГЕРБ. А също и на представянето на приоритетите на "Прогресивна България".

Вярно е, че госпожата е била активист. От 2021 до 2023 г. тя се появява и като кандидат за депутат от партията на Бойко Борисов в листата на 25. МИР в София, която той води. Започва от 23-о място и за 2 години се издига до 19-о. Невероятни кадри, Румене. 😌🙏 Публикувахте от Мишел от Съпротивата в Четвъртък, 19 март 2026 г.

През февруари 2025 г. е назначена за секретар на община Своге. В официалния сайт на общината за нея пише: Експерт с магистърска степен по международна сигурност. Завършила е публична администрация. Докторант в УНСС. Майка е на две деца. Работи и се развива в държавната администрация повече от 12 години.

Радост Андреева Маринкова обаче не е започнала политическата си кариера в ГЕРБ . През 2007 г. тя е кандидат за общински съветник в Своге от Земеделски народен съюз (партията на Анастасия Мозер - б.р.)

През 2011 г. тя пак е кандидат за общински съветник там, но вече от партия "Атака". 10 години по-късно вече е кандидат депутат от ГЕРБ.

Преходът й от Бойко Борисов към Румен Радев така развълнува мрежата, че заваляха всякакви коментари - за морала й и за "новите хора на Радев".

Маринкова отговори във фейсбук: В медийното пространство се появиха внушения и интерпретации, свързани с моето име и предполагаеми отношения с политически лица. Считам за необходимо ясно и открито да заявя своята позиция.

Като обществено ангажиран човек и буден гражданин винаги съм проявявала интерес към политическата обстановка в България и по света. Това е осъзнат избор – да бъда информирана, да задавам въпроси и да търся смисъл в процесите, които засягат всички ни. Този интерес обаче не следва да бъде изопачаван или използван за внушения, извадени от контекста.