Задържаха 26-годишен, задигнал акумулатори от училищен автобус в Лом

На 19 март 2026 година, в открито съдебно заседание, Районен съд – Лом взе мярка за неотклонение „задържане под стража" по отношение на 26-годишния Н. Б. Ц., обвиняем за кражба при условията на опасен рецидив.

Пред Районен съд – Лом делото е образувано по внесено от Районна прокуратура – Монтана, Териториално отделение – Лом, искане за вземане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража".

Спрямо Н. Б. Ц. е повдигнато обвинение за това, че за времето от 11 март 2026 година до 12 март 2026 година в гр. Лом, като използвал неустановено техническо средство, отнел чужди движими вещи – 2 бр. акумулатори от училищен автомобил, собственост на Община Лом, на обща стойност 230 евро (449,84 лв.). Н. Б. Ц. е криминално проявен и многократно осъждан, извършеното от него деяние е в условията на опасен рецидив и на продължавано престъпление.

В съдебната зала защитата поиска по-лека мярка – „домашен арест", и посочи, че най-тежката мярка за неотклонение е прекомерно тежка, а и Н. Б. Ц. е необходимо да се грижи за своя брат.

Н. Б. Ц. признава за деянието, както и че е било извършено под въздействието на наркотици.

След като се запозна със събраните по делото доказателства и изслуша прокурора, обвиняемия и неговата защита, съдът обяви, че може да се направи обосновано предположение, че Н. Б. Ц. е автор на престъплението, за което му е повдигнато обвинение. Според съдебния състав в конкретния случай са налице доказателства, че съществува реална опасност обвиняемият да се укрие и/или да извърши друго престъпление, осъждан е многократно – десет пъти, като изброените прояви го характеризират като лице, незачитащо правовия ред и предходните осъждания и налагани наказания не са оказали своето превъзпитателно въздействие.

Определението на Районен съд – Лом подлежи на обжалване с частна жалба и частен протест пред Окръжен съд – Монтана в тридневен срок.