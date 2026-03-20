2 г. затвор за 37-годишен от село Василовци, подсъдим за грабеж

На 18 март 2026 г., в открито съдебно заседание, Окръжен съд – Монтана осъди на 2 години „лишаване от свобода" при първоначално строг режим 37-годишния А. Н. П. от с. Василовци за извършен грабеж в условията на опасен рецидив.

Пред Окръжен съд – Монтана делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Монтана срещу 37-годишния А. Н. П. за извършено престъпление по чл. 199, ал. 1, т. 4 от Наказателния кодекс (НК). Спрямо А. Н. П. е повдигнато обвинение за това, че на 27 юни 2025 година за времето от 04:45 ч. до 05:00 ч. отнел чужди движими вещи – лични документи и пари, на обща стойност 116,40 лв., с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила – ударил я по гърба, издърпал от ръцете й със сила вещите и избягал. Извършеното от А. Н. П. деяние е в условията на опасен рецидив, извършил е престъплението след като е осъждан повече от два пъти на „лишаване от свобода" за умишлени престъпления от общ характер.

Подсъдимият А. Н. П. – без образование, безработен, осъждан, се призна за виновен.

По искане на защитата на подсъдимия делото беше гледано по реда на глава 27 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) – съкратено съдебно следствие по чл. 371, ал. 2 с признаване на вината и всички обстоятелства и факти, посочени в обвинителния акт.

След като се запозна с материалите по делото и изслуша обвинението, защитата и подсъдимия, тричленен състав на Окръжен съд – Монтана призна А. Н. П. за виновен по повдигнатото му обвинение. Съдът осъди А. Н. П. на 3 години „лишаване от свобода", които, поради разглеждане на делото по реда на съкратеното съдебно следствие, намали с 1/3 – 2 години „лишаване от свобода" при първоначален „строг" режим. Съдът определи едно общо най-тежко наказание измежду наложеното по настоящата присъда и по присъда по наказателно дело от общ характер на Районен съд – Лом, а именно 2 години „лишаване от свобода" при първоначален „строг" режим. Съдът приспадна от така определеното общо наказание изтърпяното вече наказание, по която и да е от двете присъди, както и време, през което е бил задържан, по което и да е от двете деяния.

Присъдата може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок пред Апелативен съд – София.