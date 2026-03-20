Служители на посолството ни в Лондон купили билети на тризначките Вяра и Надежда да се върнат у нас

Тони Маскръчка

Вяра и Надежда. Снимка: Стоп кадър Фейсбук

Служители на посолството ни в Лондон са закупили с лични средства самолетни билети на две от тризначките Вяра и Надежда, за да се върнат у нас. Двете жени бяха снимани на клипове в британската столица от случайни минувачи във видимо влошено социално положение и станаха обект на подигравки. Сигнал до посолството ни изпратила Десислава Димитрова, която живее в Лондон. Преди ден тя е получила отговор, че Вяра и Надежда вече са в България.

"Искам да изразя искреното си уважение и признателност към човечността на служителите в Посолството на България в Лондон! Преди няколко дни изпратих граждански сигнал до електронната им поща с молба да обърнат внимание на двете от тризначките, които се скитаха из Лондон в уязвимо психическо състояние.
Отговориха ми, че Вяра и Надежда са се прибрали в България с купени билети от служители на Посолството!", написа Димитрова в профила си във фейсбук.

В петък пък двете сестри са били забелязани от жителите на родния им Благоевград да се разхождат в центъра.

Тризначките Вяра, Надежда и Любов станаха популярни след атрактивното си участие и спечелването на голямата награда в шоуто "Биг Брадър" преди близо 20 г. Сестрите заминаха за Англия. Там Любов се омъжи и има семейство и дете. 

