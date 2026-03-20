Николай Неделков: Хората заявиха ясно, че цветните контейнери са малко и не се обслужват достатъчно често и това са основните приоритети в тези преговори

Столичната община подновява диалога с оползотворяващите организации за подобряване на разделното събиране на отпадъци в София, като приоритет на разговорите ще бъде темата за увеличаване на броя на цветните контейнери и повишаване на кратността на обслужване.

„Водим разговори с организациите, за да начертаем план с конкретни стъпки и взаимни ангажименти. Хората заявиха ясно, че цветните контейнери са малко и не се обслужват достатъчно често и това са основните приоритети в тези преговори. Нашата цел не е противопоставяне, а устойчив модел, който работи в интерес на гражданите", коментира заместник-кметът по екология Николай Неделков.

Той подчерта, че oбщината ще продължи да търси баланс между развитие на собствен капацитет и ефективно сътрудничество с частните оператори.

България е сред страните в ЕС с най-ниски нива на рециклиране, като под 20% от битовите отпадъци се рециклират при средно близо 48% за ЕС, сочат официални данни на Европейската комисия. В същото време националните ни цели са до 2035 г. над 65% от отпадъците да бъдат рециклирани, а депонирането да спадне до 10%.

На този фон данните за София показват, че над 60% от отпадъците в сивите контейнери са рециклируеми материали – хартия, пластмаса, метал и стъкло. Това води до сериозно натоварване на системата, увеличава разходите и съкращава живота на депата.

Именно затова подобряването на разделното събиране е ключов приоритет за Общината.

През 2024 г. Столичният общински съвет прие завишени изисквания към организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки, насочени към:

увеличаване на броя на цветните контейнери; въвеждане на по-ясна и единна система; по-строг контрол и по-високи изисквания за качество.

Въпреки че тези мерки бяха отменени с решение на Върховния административен съд по процедурни причини, oбщината запазва целта си – по-ефективна, прозрачна и работеща система.

Като част от тази политика, Столична община стартира и пилотен модел за общинско управление на разделното събиране в районите „Овча купел" и „Кремиковци". Там се предвижда: 66% увеличение на цветните контейнери; въвеждане на нов тип съдове с по-добра функционалност и контрол;

по-ефективно събиране и по-високо качество на услугата.

Паралелно с това oбщината продължава активно работи за подобряване на диалога с организациите по оползотворяване.

Столичната община ще продължи да информира за следващите стъпки и да работи за това системата да стане по-ефективна, по-достъпна и по-разбираема за гражданите – защото успехът ѝ зависи от общите усилия на институции, бизнес и общество.