Задържаха сириец, намушкал с нож в корема и в гърба мъж в София

Задържан е сирийски гражданин, намушкал мъж в София. Нападението е извършено на 18 март, съобщиха от Софийска районна прокуратура.
Обвиняемият причинил на пострадалия мъж средна телесна повреда, изразяваща се в прободно-порезно нараняване в корема и прободно-порезно нараняване в областта на дясна лопатка.
По случая се води досъдебно производство, а за извършеното престъпление се предвижда наказание "лишаване от свобода".
С постановление на наблюдаващ прокурор сирийският гражданин е задържан за срок до 72 часа.
Предстои да бъде внесено искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража".