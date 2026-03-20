Задържаха сириец, намушкал с нож в корема и в гърба мъж в София

Задържан е сирийски гражданин, намушкал мъж в София. Нападението е извършено на 18 март, съобщиха от Софийска районна прокуратура.

Обвиняемият причинил на пострадалия мъж средна телесна повреда, изразяваща се в прободно-порезно нараняване в корема и прободно-порезно нараняване в областта на дясна лопатка.

По случая се води досъдебно производство, а за извършеното престъпление се предвижда наказание "лишаване от свобода".

С постановление на наблюдаващ прокурор сирийският гражданин е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража".