Трима са ранени след катастрофа в Троян, съобщават от ОДМВР Ловеч.

Инцидентът е от 19 март, когато 61-годишен при управление на лек автомобил по ул. „Васил Левски“ не е пропуснал лек автомобил, движещ се по път с предимство. В резултат на това е последвал сблъсък между двете превозни средства.

При произшествието са пострадали шофьорът и двама пътници в колата на пътя с предимство, които са прегледани на място от екип на Филиала на спешна медицинска помощ в Троян и са освободени за домашно лечение.

Пробите за алкохол на двамата водачи са отрицателни, а на причинилия катастрофата е съставен акт за нарушение на Закона за движение по пътищата.