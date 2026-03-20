ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нестле България търси четвъртата община-партньор, ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22510529 www.24chasa.bg

Трима са ранени след катастрофа в Троян

Трима са ранени след катастрофа в Троян

Трима са ранени след катастрофа в Троян, съобщават от ОДМВР Ловеч.

Инцидентът е от 19 март, когато 61-годишен при управление на лек автомобил по ул. „Васил Левски“ не е пропуснал лек автомобил, движещ се по път с предимство. В резултат на това е последвал сблъсък между двете превозни средства.

При произшествието са пострадали шофьорът и двама пътници в колата на пътя с предимство, които са прегледани на място от екип на Филиала на спешна медицинска помощ в Троян и са освободени за домашно лечение. 

Пробите за алкохол на двамата водачи са отрицателни, а на причинилия катастрофата е съставен акт за нарушение на Закона за движение по пътищата.

Трима са ранени след катастрофа в Троян

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Митко Павлов: По улиците всички сме невидими (подкаст)