Пловдивската полиция профилактично провери 128 лица от криминалния контингент преди изборите

Униформени влязоха в магазини, барове, автосервизи, пунктове за метали, заложни къщи и офиси за бързи кредити

14 са арестуваните след вчерашната мащабна акция в областта

Със 128 лица от криминалния контингент полицаи от Пловдив проведоха профилактични разговори, като на посещаваните от тях места е направен обход при специализираната операция, която се проведе на територията на областната дирекция на МВР вчера. Проверките са обхванали 1625 моторни превозни средства, снета е самоличността на десетки лица. Установено е местонахождението на петима обявени за издирване. Към общия брой на множеството инспекции на магазини, питейни заведения, автоморги и сервизи, пунктове за черни и цветни метали, попадат и 105 заложни къщи и и дружества за бързи кредити. Служители на реда са издали 31 предупредителни протоколи и са задържали 14 души, съобщиха от МВР.

Усилените проверки бяха предприети по всички направления за противодействие на престъпления от общ характер и нарушения с изборното законодателство и политическите права на гражданите.

На терен работиха екипи от всички районни управления, секторите "Специализирани полицейски сили" и "Пътна полиция" и жандармерията.

Цялостният контрол беше насочен към пресичане и разкриване на престъпления срещу личността и частната собственост, контрабандата с акцизни стоки, нерегламентираната търговия с метали, незаконния добив на дървесина, както и съхранението и разпространението на наркотични вещества. Акцент бе поставен и върху подобряване на пътнотранспортната обстановка и недопускане на нарушения на правилата за безопасно движение.