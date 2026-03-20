За 64 грама фентанил 48-годишен влиза в затвора за година и 5 месеца

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Наказание лишаване от свобода за срок от 1 година и 5 месеца при първоначален общ режим ще изтърпява 48-годишен мъж, след като Окръжният съд в Добрич одобри споразумението, постигнато между него, защитника му и прокуратурата.

Със споразумението страните приемат за безспорно установено, че на 16 юли 2025 г. в Добрич без надлежно разрешително по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, обвиняемият е държал с цел разпространение високорисково наркотично вещество – общо 64.04 грама фентанил.

Одобреното от съда споразумение има последиците на влязла в сила присъда.