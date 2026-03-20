България получи зелена светлина за членство в ОИСР, изпълнила е критериите за борба с корупцията

Работната група за борба с подкупването на чужди длъжностни лица в международните търговски сделки към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) даде зелена светлина на България по пътя към присъединяване към организацията. На последната пленарна сесия в Париж, където държавата бе представлявана от заместник-министъра на правосъдието Андрей Георгиев, работната група прие, че страната ни е изпълнила в задоволителна степен всички ключови препоръки, свързани с процеса на присъединяване в областта на борбата с корупцията. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на правосъдието.

Работната група извърши цялостен преглед на готовността на Република България за членство в ОИСР. Оценката беше съсредоточена върху изпълнението на отправените към страната препоръки, свързани с прилагането на стандартите на Конвенцията на ОИСР за борба с подкупването на чужди длъжностни лица в международните търговски сделки, както и на съпътстващите я правни инструменти.

В Париж работната група даде висока оценка на предприетите законодателни реформи в България, включително в областта на наказателноправната уредба на подкупа, режима за ангажиране на корпоративна отговорност за престъпления, противодействието на фалшивото счетоводство и защитата на лицата, подаващи сигнали за корупция.

Остава допълнителна работа по две препоръки, които ще са под редовния мониторингов контрол на ОИСР, валиден и за членовете на организацията. Те се отнасят до възможността за използване на специални разузнавателни средства в самостоятелни производства за ангажиране на отговорността на юридически лица за престъпления на техните представляващи и до преосмислянето на законовата забрана за образуване на наказателно производство въз основа на анонимни сигнали.