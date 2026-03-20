Хладилната камера с телата на Калушев, Златков и Макулев не е трупохранилище, близките им не ги взели въпреки писмото

15-годишният Александър още е във Враца, никой не го потърсил за 40 дни

По разследването за смъртта на шестимата планински рейнджъри в хижа "Петрохан" и Околчица наистина има документ от съдебен лекар във Враца до прокуратурата, с който ги уведомяват за температурата на камерата, научи "24 часа". Тази сутрин майката на Николай Златков го показа по Нова тв. В него пише, че хладилната камера поддържа температура между 4 и 7 градуса и не позволява дълготрайно съхранение на трупове, а най-много 10 денонощия.

Хладилната камера в съдебна медицина не е трупохранилище, казват от разследващия екип, пожелали анонимност. Освен това писмото от Враца е пристигнало точно 10 дни, след като прокуратурата освободи телата на Калушев, Златков и Макулев, а през това време те още стояха в хладилната камера в болницата. След освобождаването на телата от държавното обвинение се дължи и такса от 20 едво на денонощие. Въпреки това близките им не са ги прибрали веднага, за да ги сложат в камери на погребални агенции например, където се поддържат далеч по-ниски температури.

Прокуратурата освободи телата на тримата с постановление още на 6 март. Родителите обаче не пожелаха да ги вземат от Враца, въпреки настояванията преди това и поискаха нови експертизи от независими патоанатоми. Пръв да прибере тялото на сина си е дошъл бащата на Николай Златков. Ралица Асенова го съобщи миналата седмица и поясни, че ще бъде погребан, въпреки че тя искала да го изпрати по друг начин.

Едва в четвъртък е прибран и трупът на Ивайло Калушев. Майката Стела дори обяви поклонение, но после го отмени. Тя няма разрешение за кремация, както и близките на другите починали, научи "24 часа".

Родителите на 15-годишния Александър още не са взели трупа му, въпреки разрешението отпреди две седмици. Те не са искали и разрешение да го видят в моргата. Очаква се това да се случи в близките дни.

Близките на жертвите получиха документи от разследването, но настояват за още доказателства, които да станат публични. Изготвя се тройна съдебно-медицинска експертиза, за да се установи деня на смъртта им, посочиха от прокуратурата миналата седмица.