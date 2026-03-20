КЗК изиска данни от органите по конкуренция в ЕС за анализа на екотаксите

Комисията за защита на конкуренцията продължава активната си работа по секторния анализ на конкурентната среда на пазара на управление на отпадъци от електрическо и електронно оборудване. КЗК изпрати въпросници до националните органи за защита на конкуренцията на държавите-членки на ЕС с цел да се събере детайлна информация и да се проучи практиката относно техните законови разпоредби за управление на отпадъци от електронно оборудване и факторите, които влияят на конкуренцията в сектора.

Комисията стартира секторния анализ след извършено предварително проучване, инициирано по сигнал от Асоциацията на индустриалния капитал в България. С оглед значимостта на сектора за икономиката и околната среда, Комисията изследва цялата верига – от пускането на пазара на електрическо и електронно оборудване до дейностите по събиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъци. В рамките на проучването беше събрана и в момента се анализира пазарна информация, както и данни от Министерството на околната среда и водите и Българската асоциация по рециклиране.

КЗК поиска подробна информация чрез Европейската мрежа по конкуренция от националните органи за защита на конкуренцията относно правната и институционална рамка, регулираща управлението на отпадъци от електрическо и електронно оборудване в техните страни. Поискани са и данни за това какви са отговорностите на компетентните институции и организациите по оползотворяване, както и какви са механизмите за събиране, администриране или прилагане на продуктовите такси. Поискани са данни и за взаимодействието между производители/вносители, организации за колективни схеми, индивидуални системи, организации за оползотворяване, рециклиращи предприятия и компетентните органи.

Комисията изисква информация и за това как се определят цените или таксите за услуги за управление на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, какви са приложимите продуктови или екологични такси, събирани от компетентния орган и по каква методология се изчисляват таксите.

Поискани са данни и за всички фактори, които могат да повлияят на конкуренцията в системата за управление на отпадъци като например бариери за навлизане или разширяване, концентрации на пазара или пазарни практики, договорни споразумения с производители/вносители, координирано ценообразуване, ексклузивни споразумения или споделяне на информация между участниците на пазара.

На базата на резултатите от секторния анализ ще се преценят необходими последващи мерки за възстановяване или насърчаване на ефективната конкуренция в сектора.