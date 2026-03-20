Борисов: Влизането в Съвета за мир на Тръмп беше наше решение, Пеевски няма нищо общо

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира темата за влизането в Съвета за мир на Доналд Тръмп. По-рано днес Гюров заяви пред Euronews, че участието в Съвета за мир не е било одобрено от парламента и присъединяването е резултат от политически маневри от страна на "един олигарх". В отговор председателят на ДПС Делян Пеевски заяви, че участието на България в Съвета за мир не е личен избор.

"Гюров се опитва да твърди неща, които не са верни - заяви Борисов пред журналисти в Ямбол. - Влизането в Комитета за мир беше наше решение - на ГЕРБ, тъй като за първи път в управлението на газа в този Комитет за мир, където ръководителите са трима, влиза Николай Младенов. Той е мой външен министър в първото правителство, изключително уважаван и в Израел, и в арабския свят, и е един от най-добрите посредници. Затова тогавашният редовен премиер Росен Желязков отиде и заедно с президента на САЩ Доналд Тръмп го подписа.

Пеевски няма нищо общо. А вкарването от страна на ДПС искане за ратифициране в НС ни постави в много затруднено положение - ако не бяхме го ратифицирали в залата на НС, щеше да излезе, че не подкрепяме подписаното от Желязков и Тръмп."

"Пеевски говори за Сорос, когото лично аз уважавам и с когото се познавам. Смея да твърдя, че той няма нищо общо с този служебен кабинет, за да обвиняваме него", добави той.

"Точно толкова Гюров греши, като казва, че Пеевски е виновен, за да подпишем и ратифицираме този договор. Сиреч, и двамата говорят неверни неща. Президентът Тръмп ни знае Пеевски, ни Гюров и най-малко се интересува от тяхното мнение, като го гледам как действа", коментира Борисов.

"Гюров ще е пример за още месец, а тръгна да решава международни въпроси, вместо да види цените, спекулата и горивата", посочи още лидерът на ГЕРБ.

Борисов отговори и на въпрос е дали може в бъдеще да се коалира с бившия президент Румен Радев.

"Да видим всеки как ще се представи на изборите", лаконично отговори Борисов.