Общо 45 производства за изборни нарушения са образувани до днес

Към тази сутрин в страната са образувани 45 досъдебни производства, свързани с изборни нарушения. Това каза днес в Сливен служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев, който представи новия директор на Областната дирекция на МВР – старши комисар Иван Русев.

По думите му по същото време преди предходните парламентарни избори броят на досъдебните производства е бил значително по-нисък.

Нямам никакво съмнение, че българската полиция може да работи успешно както по превенцията срещу изборните престъпления, така и при тяхното разследване, каза Емил Дечев, цитиран от БТА.

Според него в значителна степен обаче ефективността зависи от ръководството на МВР и от ясните сигнали, които то дава към служителите. „Ако ръководството даде знак, че трябва да се работи смело, енергично, безкомпромисно, но законосъобразно, полицаите имат необходимия професионализъм да изпълнят тази задача“, посочи министърът.

Дечев подчерта, че е заявил подкрепата си към служителите на МВР за техните бързи и законосъобразни действия за ограничаване на изборните престъпления до минимум.

Той посочи, че по време на пътуването му към Сливен са постъпвали нови сигнали и данни за разкрити случаи, включително за открити списъци с имена и парични средства в частен имот в Софийска област, предполагаемо свързани с купуване на гласове.

Министърът отбеляза, че не може да бъдат оповестени конкретните мерки, които ще бъдат предприети, за да не се възпрепятства работата на органите на реда. Той увери, че ще бъдат приложени както превантивни действия, така и мерки за събиране на „железни доказателства“ при разкриване на престъпления.

Дечев посочи, че по-труден за противодействие остава т.нар. корпоративен вот, тъй като при него е необходима вътрешна информация.

Министърът подчерта значението на сътрудничеството с неправителствени организации и разследващи журналисти. „Те са наши съюзници и сме готови да взаимодействаме с тях и да разглеждаме сериозно всяка информация за опити за купуване на гласове, оказване на натиск, както и за конкретни лица и места“, заяви той.

Служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев представи в Сливен новия директор на Областната дирекция на МВР – старши комисар Иван Русев, който поема поста от утре.

„Днес ставаме свидетели на едно много културно и цивилизовано предаване на властта от един опитен професионалист като настоящия директор старши комисар Димитър Величков", каза министърът. Той подчерта, че двамата се познават добре, работили са заедно и са преминали през всички нива в системата на МВР.

Досегашният директор старши комисар Димитър Величков благодари на политическото и професионалното ръководство на МВР за оказаното внимание. Той отчете девет години начело на Областната дирекция в Сливен и общо 34 години служба в системата. „През всички тези години съм се старал да работя в името на обществото", посочи той и пожела на своя наследник да продължи и надгради постигнатото.

Новият директор старши комисар Иван Русев благодари за оказаното доверие и определи назначението си като „летящ старт в една добре работеща дирекция". Той изрази надежда, че заедно с екипа ще оправдае очакванията на ръководството и обществото. Русев отбеляза, че е в системата на МВР от 1998 година, като по-голямата част от професионалния му път е преминала в ОДМВР – Сливен, а от 2019 г. е работил в ОДМВР – Ямбол. „Ще положа всички усилия и ще изисквам от състава да оправдаем очакванията на обществото, включително по отношение на провеждането на честни избори", заяви той.

Вътрешният министър Емил Дечев коментира и работата на полицията по време на предизборната кампания, като заяви, че е било важно да се срещне с ръководния състав на дирекцията, както и с началниците на районните управления в Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица. Основен акцент в разговорите е била работата на МВР във връзка с предстоящите избори. „За нас е изключително важно да свършим нашата част от задачата, за да се ограничат до минимум престъпленията срещу изборните права на гражданите", каза министърът и увери, че ще подкрепя служителите при необходимост.

На представянето присъства и временно изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев.