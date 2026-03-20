За седмица 176 шофьори дадоха положителен тест за алкохол, 53 - за наркотици

В рамките на изминалата седмица са установени общо 176 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – от тях 105 шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила и 71 - с над 1,2 на 1000, а осем са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 53 водачи, 35 са отказали да бъдат тествани, съобщава МВР.

122 803 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата за периода от 13 до 19 март. Извършен е контрол на 144 779 водачи и пътници. Съставени са 38 354 фиша и 3657 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни водачи.