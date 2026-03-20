Криминално проявен не спрял при сигнал за проверка, спипаха го след гонка

Автопатрул на Районното управление (РУ) на МВР – Луковит е подал звуков и светлинен сигнал към водач на лек автомобил, който не се е подчинил и е продължил движението си, съобщават от Областната дирекция на МВР в Ловеч.

Случаят е от снощи, около 23:00 ч., на път в района на луковитското село Беленци. Километър по-нататък шофьорът е спрян от служителите на реда. Установено е, че той е от плевенското село Рупци, 57-годишен, криминално проявен, неправоспособен. В хода на проверката станало ясно и че на управляваното от него превозно средство са поставени регистрационни табели, издадени за друг автомобил.

Мъжът е бил задържан за срок до 24 часа в РУ – Луковит. По случая е образувано досъдебно производство и работата продължава, пише БТА.

Преди седмица след полицейска гонка беше задържан неправоспособен водач от угърчинското село Лесидрен.

От ОД на МВР – Ловеч съобщават още, че при проверка вчера в Луковитско е бил задържан още един водач, управлявал превозно средство с регистрационни табели, издадени за друга кола.