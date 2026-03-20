Майка и дъщеря са пострадали при тежка катастрофа в Ловешко

Майка и дъщеря са пострадали при тежка катастрофа между Ловеч и Троян в района на село Лешница. Пътният инцидент е станал между два леки автомобила.

По първоначална информация едната кола, управлявана от мъж, е навлязла в насрещното пътно платно и се е сблъскала с автомобил, в който са пътували майка и дъщеря.

Тримата участници в катастрофата са транспортирани до болница, съобщи NOVA. Към момента няма данни за тежки наранявания. Пътният участък остава затворен заради извършването на процесуално-следствени действия.