ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Оставиха в ареста обвиненият в контрабанда на 14 кг синтетична дрога през „Капитан Андреево“

Окръжният съд в Хасково определи мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо турски гражданин, обвинен в контрабанда на 14,120 кг синтетични наркотици на стойност 86 633 евро през Граничния контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево“, съобщиха от пресслужбата на съда.

Ибрахим Дилер (39 г.) бе изправен пред магистратите по случая от 16 март, когато в управлявания от него товарен автомобил, пътуващ в посока Турция, бяха открити седем пакета с пастообразно вещество – синтетичен канабиноид, пише БТА. 

Събраните до момента доказателства не опровергават презумпцията за наличие на реална опасност обвиняемият да се укрие или да извърши престъпление – това са мотивите на съда за решението му. Съдът отчита също, че макар и с чисто съдебно минало, задържаният е чужд гражданин без постоянен адрес и трайна уседналост на територията на България.

Определението подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд – Пловдив.

Темида

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Още от Криминални

Здраве

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Днес е един прекрасен ден