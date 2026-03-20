Досегашният директор на ОДМВР в Сливен ст. комисар Димитър Величков напуска системата на МВР с почетно отличие "За доблест и заслуги"

Министърът на вътрешните работи Емил Дечев връчи лично високото почетното отличие „За доблест и заслуги" на старши комисар Димитър Величков на тържествена церемония днес в сградата на ОДМВР в Сливен, съобщават от пресцентъра на дирекцаията. На 20 март старши комисар Величков навършва 60 години, което е пределната възраст за работа в министерство на вътрешните работи. Заповедта за неговото освобождаване бе прочетена от временно изпълняващия длъжността главен секретар на МВР главен комисар Георги Кандев. Освобождавам с почести един доказан професионалист, човек с качества, който е постигнал много на този пост, каза министър Дечев при връчване на отличието, и му пожела да бъде все така добър във всичко с което ще захване занапред.

Димитър Величков благодари от своя страна на политическото и професионалното ръководство за високата оценка и оказаната чест. Той изказа благодарност към екипа, с който е работил, докато е бил начело на регионалната дирекция. С нескрита емоция той сподели, че годините работа в системата ще останат дълбоко в съзнанието, а хората, с които е работил, ще останат завинаги в сърцето му.

За своята дългогодишна кариера- 34 години, старши комисар Димитър Величков преминава през различните нива на служба като започва от „Охранителна полиция" през 1992 година, от 2002 до 2010 работи в сектор „Борба с организираната престъпност", в годините до 2017 е оглавявал районните управления в Твърдица и Сливен. На 14 юли 2017 година с министерска заповед е назначен за директор на Областна дирекция на МВР в Сливен. Многократно е награждаван за професионални успехи. Удостоен е с трите степени на „ПОЧЕТЕН ЗНАК" и най-високото отличие „ЗА ДОБЛЕСТ И ЗАСЛУГИ", което е заслужено признание от професионалното и политическото ръководство на МВР. Благодарение на своите професионални и организационни качества той остава начело на Областната дирекция в Сливен девет години, като съумява да я изведе на едно от челните места в страната.