Николай Нанков: Следващата ни цел е да изравним жизнения стандарт на българите със средните за ЕС

"ГЕРБ-СДС влизаме в кампанията, поучени от грешките си. Но и с високо вдигната глава от постигнатото от кабинета "Желязков" - България е член на Шенгенското пространство и на еврозоната. Следващата ни цел в 4-годишен мандат е да изравним жизнения стандарт на българските граждани със средните за ЕС. Ще водим позитивна кампания, ще сме градивни, ще обещаваме само това, което можем да изпълним - както винаги досега". Това пише във публикация във Фейсбук Николай Нанков от ГЕРБ.

Ето как продължава публикацията:

С молебен в старинния храм "Успение Богородично" в Ловеч, дадохме старт на кампанията за предсрочните парламентарни избори на 19 април. Непосредствено до музея на Васил Левски, двувековната църква е пазител на вярата, традициите и самосъзнанието ни за свобода и държавност. Щастлив съм, че през 2024 г., по лична молба на ловчанския митрополит Гавриил, с личното съдействие на нашия лидер Бойко Борисов имахме възможност да подсигурим субсидия от правителството в размер на 125 хил. лв. за ремонт на "Успение Богородично". Поправени са камбанарията и кубето, електрическата инсталация, сменени са дограмата и дюшемето на храма. Със смирение и вяра успяхме с лични средства да бъде подновено олтарното пространство.

Имаме още работа, свързана с инфраструктурното развитие на област Ловеч - приоритет за всички хора от Северна България е довършването на магистрала "Хемус". Факт е, че ако строителството се движеше по напълно реалистичния график на ГЕРБ-СДС, тя вече щеше да е готова още 2025 г.

Също така питейната вода ще е водеща тема не само за Ловеч и Плевен, но и в Европа - защото ресурсите в световен мащаб намаляват. Ето, Тетевен, където кметът е добър, поетапно се правят ВиК проекти и там в обозримо бъдеще ще има трайно решение. В Ловеч - обратното. Откакто Корнелия Маринова от ГЕРБ не е кмет, местната власт буквално "издиша".

Ние ще продължим да работим и за подмяна на водопровода Черни Осъм. Както и за всички важни обекти в областта. Защото те се градят с работа.

Иначе нови месии българите са видели много. Зад лустрото им, излъскно от надеждите на хората, бързо виждат техния фалш. Само ГЕРБ-СДС изпълняваме всеки поет ангажимент. Нашата сила са честните отношения с гражданите. Без изгубени илюзии.

Само с ред и много работа, постигаме растеж. С темпото, което само ние от ГЕРБ-СДС можем да наложим. С номер 15 в бюлетината.

Пожелавам успех и на всички кандидати от листите на опонентите ни, които наистина милеят за бъдещето на област Ловеч.