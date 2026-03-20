Иззеха артефакти, наподобяващи културно-исторически ценности от магазин във Враца

Монети и предмети, наподобяващи културно-исторически ценности, са открити в магазин във Враца, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР във Враца. Магазинът е стопанисван от 46-годишен мъж, а претърсването е извършено след оперативно-следствени действия. Иззети са 120 монети, 10 предмета и металдетектор. По случая е образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 278, ал. 6 и чл. 277а, ал. 7 от Наказателния кодекс.

Според първия член, ако някой държи археологически обект, който не е идентифициран и регистриран по съответния ред, се наказва с лишаване от свобода до четири години и с глоба от две хиляди до 10 хиляди лева, а когато предметът на престъплението представлява национално богатство, както и когато се държат повече от три археологически обекта - с лишаване от свобода до шест години и с глоба от три хиляди до 15 хиляди лева. Според чл. 277а, ал. 7, който противозаконно изготвя, държи или укрива предмети, материали, оръдия или компютърни програми, за които знае или предполага, че са предназначени или са послужили за търсене, съхранение, изменение или пренасяне на археологически обекти, се наказва с лишаване от свобода до шест години, пише БТА.

Само през този месец служители на полицията в страната иззеха металдетектори и предмети, наподобяващи културно исторически ценности, в Нови пазар и Смядово.