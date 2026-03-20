Разкриха още един незаконен дом за възрастни хора край Варна

Незаконен дом за възрастни хора, който работи под формата на стаи за гости, бе установен в местността "Ален мак" край Варна.

При направената проверка служители от Икономическа полиция и на Агенцията за качеството на социалните услуги са установили, че в помещенията са настанени 11 възрастни, но домът работи без лиценз.

Възрастните хора били забелязвани в двора на сградата от няколко месеца насам. След подаден сигнал от полицията, институциите направили проверка.

"Всичките лица са били с договори за наем. В самите договори е имало информация за едни по-специфични дейности като поддържане на лична хигиена, оказване на здравна подкрепа. Тези дейности са били наречени специални пансионатни дейности, каквото понятие реално в нормативната уредба няма.", обясни Христина Пантева, директор на Дирекция "Контрол, мониторинг и лицензиране на социалните услуги":

Собственичката на дома бясни пред БНТ, че има разрешение за работа, издадено от Община Варна през 2022 година. От Агенцията за качество на социалните услуги обаче заявиха, че лицензът на обекта за предоставяне на социални услуги е прекратен през 2022-ра. Тогава е направена и пререгистрация в Общината.

"Има регистрация за стаи за настаняване с капацитет 10 легла, 5 стаи. Но това е само за туристически услуги. Социална услуга за резидентна грижа за възрастни хора трябва да има специален лиценз, прави се проверка от Агенцията за качество на социалните услуги, в техния сайт има спискък на всички социални заведения, които имат право да извършват тази услуга.", каза Снежана Апостолова, зам.-кмет в Община Варна.

На място проверяващите са установили и, че за възрастните хора се е грижила само управителката на дома без медицински персонал.

"Условията не са отговаряли на условията за предоставяне на социална услуга. Самата сграда не е била подходяща по отношение на специализираната среда. Най-вече липсата на персонал, това е най-сериозния проблем.", добави Пантева.

Това е пореден случай за Варна. През юни миналата година бяха открити 3 нелицензирани частни домове в общината. Санкцията за тях достига близо 8 хиляди евро, а при повторно нарушение се носи и наказателна отговорност.