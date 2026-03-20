Пробите от мъртвите птици край Шабла са отрицателни за инфлуенца, намериха и два мъртви делфина

Областният управител Асен Атанасов заедно с представители на институции, които имат отношение, извършиха оглед на място по повод подадения сигнал на тел. 112 за наличие на мъртви птици от вида албатрос в района на община Шабла. Сформираната експертна комисия, в чийто състав влизаха експерти от РИСВ-Варна, басейнова дирекция „Черноморски район", Регионална здравна инспекция-Добрич, и Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ в Добрич посетиха плаж в село Езерец.

По протежение на прибоя по плажа бяха констатирани единични тела на мъртви птици, както и тела на два делфина. По оценка от специалист от РИОСВ се касае за морски бозайници от типа афала. Представителите на БДЧР взеха проби от морската вода, както и от водата на Шабленското езеро. В огледа се включи и екип на „Зелени Балкани", които взеха проби за изследване от телата на двата делфина.

Обсъдени бяха мерките, които ще се предприемат за почистване на плажа. Директорът на ОДБХ Добрич д-р Стилияна Генчева информира, че пробите, които бяха взети на 19 мартса отрицателни и не се касае за инфлуенца /птичи глип/ по птиците. Набелязани са действията за премахването им от плажната ивица, като кметът на община Шабла Мариян Жечев увери, че има готовност и плажът ще бъде почистен.

Областният управител изказа благодарност към представителите на всички институции за своевременна реакция, както и благодари на директора на ОДБХ за работата по пробонабиране и ангажираност с данни за резултата. Наблюдението в района ще продължи.