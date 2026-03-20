ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
Взеха книжката на пловдивчанка, карала служебна кола с прекратена регистрация в София

Ваня Драганова

[email protected]

1268
Жената има болно дете и често й се налага да шофира в грижите за него

Пловдивчанка, работещ като дистрибутор, остана без книжка, след като беше засечена да кара служебна кола с прекратена регистрация в София. Тя била командирована до столицата на 5 ноември м. г и била спряна за проверка. Обяснила, че автомобилът не е неин личен, но въпреки това свидетелството за управление й било отнето.

Жената оспорила заповедта за това пред Административния съд в Пловдив и изтъкнала, че е самотна майка, която се грижи за болно дете, което прави книжката много важна за нея. Заповедта е отменена не само по тази причина, а и защото колата е служебна и водачката не е имало как да знае за прекратената служебно регистрация.

Решението е окончателно. 

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Последно от

