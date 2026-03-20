Илияна Йотова отбеляза Международния ден на Франкофонията

Превърнах френския език в част от житейския си път и една от каузите, на които съм се посветила е да насърчавам срещите между българската култура и света на Франкофонията. Това заяви президентът Илияна Йотова в Гимназията за преподаване на чужди езици „Симеон Радев" в Перник, където заедно с ръководството и учениците отбеляза Международния ден на Франкофонията, съобщиха от прессекретариата на президентството. България се присъединява към Международната организация на Франкофонията през 1993 година.

В приветствието си към възпитаниците и преподавателите Илияна Йотова подчерта дългите традиции на френския език в България – още от Възраждането, когато френският език се превръща в мост между българския интелектуален елит и ценностите на просветеност и хуманизъм, разпространени в свободните европейски страни. Държавният глава открои и значимия принос на патрона на гимназията Симеон Радев в отстояването на българските национални интереси, когато пред международната общественост бележитият ни дипломат и публицист защитава правата на македонските българи на перфектен френски език.

Илияна Йотова подчерта, че българският модел на обучение на френски език е сред най-добрите. „Няма да забравя гордостта, която изпитах на XIX Среща на върха на Франкофонията през 2024 г., събрала представители от близо 80 страни, когато България бе дадена за пример сред франкофонското семейство", каза още тя.

Президентът Йотова сподели спомените, които пази от посещението си в езиковата гимназия в Перник преди 17 години, когато е представител на България в Европейския парламент. Тя благодари на преподавателите за амбицията и професионализма, с които създават у младите чувство за принадлежност към франкофонското семейство. „Карате тези млади хора да обичат науката, да са убедени, че само с познание може да се просперира. Правите така, че богатството на френската култура през езика да се пренесе в българската класна стая, а утре вашите ученици да бъдат едни от най-добрите по целия свят във владеенето на френски език", посочи още държавният глава.

В рамките на празничната програма бе представен филм, създаден от учениците на гимназията по повод Международния ден на Франкофонията. На изрисуваното в училището дърво с думи на европейски езици Илияна Йотова избра да бъде изписана на френски думата „свобода".