Здравното министерство предлага по-добър контрол при подвижните избирателни секции

Министерството на здравеопазването изпрати предложение до Централната избирателна комисия, с копие до Министерството на електронното управление, за подобряване на организацията на подвижните избирателни секции за извънредните парламентарни избори на 19 април 2026 г.

Предложението предвижда въвеждане на техническа възможност общинските администрации да извършват справка по ЕГН в системата на медицинската експертиза (ТЕЛК/НЕЛК) чрез защитен достъп до националните регистри. Проверката ще предоставя единствено потвърждение „да/не" за наличие на основание за гласуване с подвижна избирателна кутия, без достъп до чувствителни медицински данни.

Целта е да се подпомогне по-доброто планиране на подвижните секции и да се ограничи рискът от неправомерно включване в списъците, като същевременно се запазва действащият ред за подаване и разглеждане на заявления.

С предложението си Министерството на здравеопазването цели да допринесе за по-голяма честност, прозрачност и доверие в изборния процес, при стриктно спазване на изискванията за защита на личните данни и в координация с компетентните институции.