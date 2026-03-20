Вижте седмичния отчет на община Русе

РЕСОР „ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ":

– продължават строителните дейности по благоустройство на околоблоковите пространства между блокове „Голям Богдан", „Верила" и „Малък Богдан" и до бл. „Странджа планина" в кв. „Родина 1", като се извърши полагане на първи пласт неплътен асфалтобетон (биндер) на паркингите и подходите, както и монтиране на ново LED външно осветление;

– продължават строителните работи по подготовка на ул. „Козница планина" за полагане на нова асфалтова настилка, като се извърши полагане на нови улични бордюри на места и премахване на старата амортизирана пътна настилка;

– стартираха дейности по частични ремонти и подмяна на компрометирани плочи и павета на пл. „Свобода" и ул. „Александровска";

– започнаха строителни дейности по цялостно обновяване на пространството за детска площадка между блокове „Пирин" и „Тополница". Предвижда се полагане на нови цветни настилки, детски съоръжения, алеи, оградни съоръжения, озеленяване и кът за отдих;

– приключиха дейностите по изграждане на монолитна линейна отводнителна система за повърхностни води с висок хидравличен капацитет и заустване в ревизионна шахта на дигата на голямото езеро в Лесопарк „Липник", с. Николово;

– извършени бяха локални ремонти (изкърпвания) с асфалтова смес на единични разрушения по пътните настилки по протежение на общински път гр. Русе – с. Николово (вкл. и участък от главен път в с. Николово), както и на места по бул. „Васил Левски" (в района на кръговото кръстовище в кв. „Чародейка"), бул. „Гоце Делчев", бул. „Придунавски", бул. „Потсдам", бул. „Съединение", ул. „Академик Михаил Арнаудов", ул. „Атанас Буров" (пред сградата на ОББ – Русе), ул. „Борисова" (в участъка от бул. „Ген. Скобелев" до ул. „К. Иречек"), ул. „Видин" (в участъка от ул. „Неофит Бозвели" до ул. „Давид" и ул. „Свети Георги"), ул. „Изгрев", ул. „Изола планина", ул. „Муткурова" (в участъка от бул. „Неофит Бозвели" до ул. „Свети Георги"), ул. „Николаевска", ул. „Оборище", ул. „Стефан Караджа", ул. „Тинтява", ул. „Шипка" и на кръстовищата на ул. „Борисова" с ул. „Свети Георги", ул. „Черноризец Храбър" с ул. „Свети Георги" и ул. „Княжевска" с ул. „Кирил Старцев";

– извършено бе укрепване и обезопасяване на опасно пропадане по ул. „Тунджа";

– извършена бе подмяна на 32 амортизирани осветителни тела с НЛВН за улично осветление с нови LED осветители по уличната мрежа на гр. Мартен, включително монтиране на нова захранваща мрежа;

– извършен бе ремонт, подмяна на неработещи осветители с нови и възстановяване на улично осветление на участъци по републикански път I–5 (вкл. ремонт на захранваща подземна мрежа), републикански път II–21, бул. „България", ул. „Ангел Кънчев", ул. „Борисова", ул. „Ильо войвода", ул. „Княз Ал. Дондуков-Корсаков", ул. „Мадарски конник" (вкл. ремонт на подземна захранваща мрежа и монтиране на нов стълб), ул. „Никола Петков", ул. „Петър Берон", ул. „Стефан Стамболов", ул. „Тулча", ул. „Чипровци" (до бл. „Фр. Енгелс"), ул. „Янтра", както и по уличните мрежи на кв. „Нова махала" в гр. Русе и с. Николово;

– извършени бяха ремонтно-възстановителни дейности на външното осветление на места по пешеходната зона на Кея покрай р. Дунав, на пл. „Свобода", в Парка на възрожденците, Парка на младежта и в околоблоковите пространства до бл. „Балатон" в кв. „Родина 2", бл. „Силистра" в кв. „Здравец", бл. „Цена" в кв. „Здравец – Изток" и бл. 13 в кв. „Дружба 3";

– монтирани бяха 4 нови и подменени 12 комплекта увредени пътни знаци и указателни табели за организация на движението на различни места в града;

– изработени бяха 56 нови светлоотразителни знаци и указателни табели за вертикална пътна сигнализация;

– извършен бе ремонт на 32 л.м. еластични пътни предпазни ограждения (мантинели) по ул. „Свети Димитър Басарбовски" и бяха подменени с нови 20 л.м. предпазни огради по разделителната ивица на бул. „Христо Ботев";

– продължават дейностите по демонтиране на стари и монтиране на нови предпазни оградни пана в разделителната ивица на бул. „Цар Освободител" в участъка между кръстовищата с бул. „Христо Ботев" и ул. „Шипка", като бяха монтирани 80 л.м. предпазни ограждения;

– извършена бе текуща поддръжка, ремонт и възстановяване на нормалната работа на светофарните уредби на кръстовищата на бул. „Неофит Бозвели" с ул. „Борисова", бул. „Съединение" с бул. „Цар Освободител", бул. „Липник" с ул. „Иван Ведър" и ул. „Чипровци", бул. „Христо Ботев" с бул. „Цар Освободител", ул. „Шипка" и ул. „Панайот Хитов";

– положена бе пътна маркировка за обозначаване на места с различен режим на паркиране на автомобили по бул. „Придунавски", ул. „Борисова", ул. „Васил Априлов", ул. „Г. С. Раковски", ул. „Добри Немиров", ул. „Добруджа", ул. „Духовно възраждане", ул. „Константин Иречек", ул. „Кресна", ул. „Любомир Пипков", ул. „Пенчо Славейков", ул. „Пирот", ул. „Райко Даскалов", ул. „Славянска", ул. „Тома Кърджиев", ул. „Хан Крум", ул. „Цариброд" и пред вх. В на бл. 212 в кв. „Чародейка";

- по график бяха измити ул. „Шипка", ул. „Изгрев", ул. „Згориград", ул. „Тича", ул. „Капитан Маринов", ул. „Никюп", ул. „Солун", ул. „Ниш", ул. „Стоян Михайловски", ул. „Александър Хаджирусет", ул. „Добри Войников", ул. „Илинден";

- продължава работата на мобилните центрове за приемане на отпадъци на територията на гр. Русе, които работят от понеделник до петък на следните места и със следния график:

- ул. „Щип" /понеделник/;

- ул. „Родопи", между бл. „Бабуна планина" и бл. „Руй планина" /вторник/;

- ул. „Димчо Дебелянов" 2А /сряда/;

- ул. „Муткурова" 86, зад бл. „Цюр" 3 /четвъртък/;

- бул. „Христо Ботев" /до бл. „13"/ /петък/;

- 2 излезли от употреба моторни превозни средства бяха принудително преместени от имот общинска собственост и бяха приети в площадка за временно съхранение, където ще престоят 3 месеца преди да започне дейността по тяхното разкомплектоване;

- в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 9 кучета, осиновени – 5, и бе извършена кастрация на 20 кучета. Извършена бе ваксинация на 19 кучета. Направени бяха тестове за диагностика на кърлежо-преносими заболявания на 5 кучета. Върнати по места бяха 5 обработени безстопанствени кучета.

РЕСОР „ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА":

- приключи приемът на документи за тазгодишното издание на програма „Култура". Срокът за кандидатстване бе 20 март, като организациите можеха да изпращат предложения в едно от следните направления - „Творчески проекти" или „Международни фестивали". На 17 март в зала „Култура" бе проведен и вторият информационен ден по програмата, на който бяха дадени допълнителни разяснения и насоки към кандидатите;

- на 17 март бе проведена церемонията по случай 154 г. от гибелта на Ангел Кънчев пред паметника на революционера на бул. „Славянски";

- продължават дейностите, свързани с реализацията на концертите от програмата на 65. МФ „Мартенски музикални дни" - провеждане на рекламни кампании, поддържане на официалните уебсайт на фестивала и фейсбук страницата, както и актуализиране на информацията за предстоящите събития;

- проведени бяха разговори с културните оператори, организиращи събитията, и бяха извършени административни дейности по проекта „Русе Арт Фест", договор BG-RRP-11.021-0006-С01, финансиран по BG-RRP-11.021 „Схема за безвъзмездна помощ „Ново поколение местни политики за култура за големи общини";

- на 17 март бе обявено класиране за попълване на свободните места в детските градини за настоящата учебна година;

- на 18 март взето бе участие в Дни на отворените врати на Русенския университет „Ангел Кънчев";

- подготвено бе предложение за изменение и допълнение на правилата за прием в първи клас, във връзка с необходимостта от привеждането им в съответствие с нормативни актове от по-висок ранг;

- определени бяха представители от екипите за обхват от Община Русе за участие в обучение на РУО – Русе по проект „Образование без граници – от обхват към успех".

РЕСОР „МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, ИНВЕСТИЦИИ И СОБСТВЕНОСТ":

- представител на дирекция ИИМСП взе участие в работна среща и заседание на Управляващия комитет по проект NBSINFRA по програма „Хоризонт", проведени в гр. Авейро, Португалия, като бе представен напредъкът по всички дейности и бе поставен акцент върху ролята на пилотните терени (Русе, Прага, Дъблин, Авейро и Кьолн) при тестването и прилагането на природно-базирани решения. Осъществено бе теренно посещение, демонстриращо добри практики в управлението на водите и защитата от наводнения чрез естествени системи, като бяха обсъдени европейските политики, механизмите за прилагане и предизвикателствата пред внедряването на природно-базирани решения;

- представител на дирекция ИИМСП взе участие в онлайн среща за поканените да подадат пълни предложения по приоритетна ос 4 на програма Интеррег VI Румъния–България 2021–2027, като бе представена информация за предизвикателствата пред кандидатите и предстоящите етапи от процедурата;

- представена бе проектната концепция на Община Русе за развитие на участък от маршрута ЕВРОВЕЛО 6 чрез изграждане на велоалея от Русе до Николово, като бе уточнена необходимостта от провеждане на допълнителни срещи по отделните елементи на проектните предложения;

- издадени бяха 5 разрешения за ползване на място на открито върху терени – общинска собственост, като постъпиха 2 нови заявления за категоризация на туристически обекти, прекратена бе регистрацията на 2 апартамента за гости и бяха извършени промени в обстоятелствата на 2 категоризирани обекта;

- проведен бе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 13 обекта – публична и частна общинска собственост, както и публичен търг за 2 обекта – общинска собственост, включително терен в с. Басарбово и част от поземлен имот в гр. Русе на ул. „Братя Миладинови" №37 с площ 840 кв. м. за срок от 10 години на част с площ 840 кв. м. от поземлен имот с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.3251, която част ще се отдава под наем като клуб по тенис и пикълбол, във връзка с предходна процедура.;

- осъществен бе текущ контрол по действащите договори за наем, включително проверка за спазване на договорните задължения, обработка на постъпила кореспонденция от наематели и граждани и ежедневен контрол на сезонни обекти, разположени на пл. „Свобода" и по ул. „Александровска";

- изготвени бяха справки по преписки за разпореждане с общинска собственост за разглеждане от КОС през месец април 2026 г., обработени бяха преписки по разпореждане и учредяване на вещни права, актуализирани бяха актове за общинска собственост, изготвени бяха писма, заповеди и договори, извършени бяха огледи на имоти, осъществена бе вътрешна кореспонденция и проведени срещи и консултации с граждани във връзка с прилагането на ЗУЕС.

РЕСОР „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА":

- приключи изпълнението на обект: „Текущ вътрешен ремонт на офис общинска собственост – ул. „Княжеска"№15, ет. 3, гр. Русе";

- продължава изпълнението на обект: „Инженеринг на мерки за енергийна ефективност за обект Детска градина „Слънце". Към момента на обекта се извършват дейности по изграждане на вътрешната електрическа и отоплителната инсталация;

- продължава изпълнението на обект: „Подобряване на енергийните характеристики на многофамилна жилищна сграда бл. „Ильо войвода" – гр. Русе", полага се топлоизолация по тавани на мазите и по фасади;

- продължава изпълнението на обект: „Подобряване на енергийните характеристики на многофамилна жилищна сграда бл. „Боримечка" – гр. Русе", монтира се дограма по общите части, вх. Б и самостоятелни обекти;

- продължава работата на обект: „Преустройство и реконструкция на съществуващи сгради с идентификатори 63427.5.970.1 и 63427.5.970.2 и изграждане на топла връзка между тях" – Дом за възрастни хора с физически увреждания ,,Милосърдие". Работи се по направата на кофраж за греди и покривна плоча на новостроящата се сграда. Предстои полагането на армировката за конструктивните елементи;

- продължава изпълнението на обект: „Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект: Основен ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност на общежитие към ПГСС „Ангел Кънчев" - Образцов Чифлик". Извършва се преустройство на стаите и общите части;

- продължава изпълнението на обект: „Спортна зала в СУ „Васил Левски" находяща се в УПИ I-Училище, кв. 848 в ж.к. „Дружба-I", ул. „Гео Милев" №1 , изграждат се трибуните на вътрешното баскетболно игрище;

- изпратена е покана за изготвяне на оценка за съответствие на инв. проекти за обектите „Основен ремонт на бул. „Съединение", гр. Русе" и „Основен ремонт на ул. „Коледница", гр. Русе". След изготвяне на окончателен доклад от фирмата изпълнител, ще бъде издадено разрешение за строеж за двата обекта;

- служителите от отдел „Строителен контрол" са извършили 6 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи. За проверките са съставени протоколи.

РЕСОР „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ТРАНСПОРТ":

- проведен бе конкурс за възлагане предоставянето на социалната услуга „Звено майка и бебе";

- на 17 март бе отбелязан Световният ден на социалната работа със събитие,

посветено на приноса на специалистите в социалната сфера и доброто партньорство между институциите в подкрепа на гражданите;

- обработени бяха 40 месечни технически и финансови отчети от социалните услуги;

- консултирани бяха 15 човека за социалната услуга „Асистентска подкрепа";

- извършени бяха 30 домашни посещения на потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа", с цел проследяване качеството на грижа и бяха проведени телефонни разговора с потребителите за отчитане удовлетвореността от ползваната социална услуга;

- приети бяха 48 заявления на кандидат-потребители за включване в механизъм „Лична помощ" и 48 заявления за кандидати за лични асистенти;

- извършени бяха 12 домашни посещения на лични асистенти и ползватели на механизъм „Лична помощ";

- за месец февруари еднократна финансова помощ за нововродено дете ще получат всички 24 подали заявления родители. Консултирани бяха 10 семейства с новородени деца по правилника за реда и условията за осъществяване на мерки за насърчаване на раждаемостта и подкрепа отглеждането на деца в община Русе;

- извършени бяха мониторингови проверки на здравните кабинети на ДГ „Незабравка" 2, ПГДВА „Йосиф Вондрак", ПГ по механотехника „Юрий Гагарин", АЕГ „Гео Милев", ПГ по речно корабостроене и корабоплаване и ОУ „Ангел Кънчев";

- в Детски ясли 5, 6, 8 и 9 екипът по ранно детско развитие проведе специализирани занимания за стимулиране на груба моторика, обсъждане на конкретни казуси, свързани с говорно развитие и предизвикателствата при комуникацията на децата. Проведена бе тематична екипна среща в Детски ясли 5 и 6 на тема "Как да разпознаваме отклонения в психомоторното развитие на детето". Проведени бяха дейности в Детски ясли 6 и 9, насочени към стимулиране и развиване на самостоятелност и функционални умения;

- здравните медиатори консултираха 65 лица за извършване на безплатни прегледи за туберкулоза, във връзка с кампанията на СБАЛПФЗ „Д-р Димитър Граматиков – Русе";

- изготвени бяха 36 карти за хора с трайни увреждания;

- до момента издадените разрешения за таксиметров превоз в община Русе са 627;

- на 16 март бе въведена временна организация за безопасност на движението на ул. „Цариброд", във връзка с преустройство, реконструкция, основен ремонт и промяна предназначението на административна сграда;

- на 12 и 13 март бе взето участие в общинския кръг на Националното състезание по безопасност на движението по пътищата.

РЕСОР „СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ":

- продължава подготовката на Общинската тенис база в Парка на младежта за откриване на тренировъчния и състезателен сезон;

- проведени бяха Ученическите игри по футбол и бе извършена подготовка за провеждането на спортните игри по лека атлетика;

- извършено бе отчитане на проведеното състезание „Лъвски скок" 2026 ;

- създадена бе организация за транспорт на русенските училища и отбори, които ще участват в зоналните първенства на Ученическите спортни игри;

- извършена бе подготовка за провеждане на младежки куиз;

- зала „Дунав" бе подготвена за провеждане на баскетболни и волейболни срещи;

- Градският стадион бе подготвен за провеждане на футболна среща, „Арена на титаните" и Ученически игри по лека атлетика;

- извършени бяха огледи с комисия от Българския футболен съюз, във връзка с провеждане на официални футболни срещи от Първа професионална лига през сезон 2026/2027 г.;

- извършено бе почистване на покривното пространство и премахване на натрупани отпадъци в бившата Професионалната гимназия по зърнопреработвателни и хранителни технологии;

- за 19-а поредна година Общинският младежки дом съвместно с ВиК – Русе ще подготви и проведе Международния конкурс за рисунка и фотография, посветен на Световния ден на водата – 22 март. Инициативата е част от Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби в община Русе за 2026 г. и цели да насърчава творческото мислене и отговорното отношение към природните ресурси. Конкурсът следва официалната тема на ООН за 2026 г. „Водата и хората", като фокусът тази година е поставен върху връзката между водата, обществото и равния достъп до жизненоважния ресурс. Темата засяга и глобалните предизвикателства, свързани с водната криза, ролята на жените и необходимостта от устойчиво управление на водата;

- продължава подготовката на образователния формат „Модел Република България – Дунав", който ще се проведе в Русе от 27 до 29 март. Това е второто издание на инициативата в града, проявата представлява платформа за симулация на държавната власт и дава възможност на младите хора да разберат как функционира съвременната демокрация.