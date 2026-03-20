Вяра Тодева: Организацията на изборите е в ход с добра координация и в необходимите срокове

Областният управител на област София Вяра Тодева инициира работна среща с институциите, ангажирани с организацията и провеждането на парламентарните избори на 19 април, съгласно своите правомощия. Срещата даде възможност за отчитане на свършената работа досега и за поставяне на неизяснени въпроси около организационно-техническата подготовка на изборите в област София.

В срещата на 19 март участваха Димитрина Герасимова – началник отдел АПА и ГРАО, Столична община; председателите на Районните избирателни комисии в 23, 24 и 25 МИР – София; старши комисар Веселин Гетов, директор на столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" (СДПБЗН) и комисар Пламен Колев, началник на Охранителна полиция СДВР, както и техни заместници; представители на „Информационно обслужване" АД; заместник-областните управители на област София - Албена Иванова - Палпурина и д-р Даниела Цветкова, както и служители от областната администрация.

РИК ще приема изборните книжа и материалите за произвеждането на изборите от Секционните избирателни комисии в зала «Асикс Арена» за 24 РИК и зала «Арена 8888 София» за 23 и 25 РИК.

Със заповед на Областния управител е възложено на СДВР и на СДПБЗН извършване на обследване на залите. Предстои сключване на договор за място за приемане, съхраняване и разпределение на бюлетините и изборите книжа и издаване на заповед за определянето и обследването му.

Издадена е и заповедта на Областния управител към СДВР да съдейства за опазване на обществения ред и сигурност във връзка с организационно-техническата подготовка на изборите, включително в деня на провеждане на вота до приключването му. СДВР следва да изготви и маршрутите, по които да бъдат транспортирани изборните книжа.

Предстои възлагането на обезпечаване на резервно осветление в залите, в които РИК ще приема изборните книжа и материали, подготовка за отпечатване на бланките преференции и информационните табла, оправомощаване на служители от областната администрация, които ще получат бюлетините от Печатница на БНБ, възлагане на окабеляването на помещенията, в които РИК ще приема протоколите от СИК, възлагане за доставка на канцеларски материали и хигиенни консумативи за работата на РИК, както и на транспорта за членовете на РИК до залите и след това до ЦИК и ГРАО.

Възложено е изработването на чувалите, в които се поставят за съхранение изборните книжа и чувалите и кутиите за отрязъците с номерата на бюлетините. Печатите по чл. 287 от Изборния кодекс – вече са предадени на Столична община, както и пликовете за запечатване печатите на СИК.

В процес на обявяване са процедурите по ЗОП за монтаж на паравани и за изготвяне на изборни книжа, а вече а обявена процедура по ЗОП за доставка на храни и освежаващи напитки за членовете на РИК в изборната нощ.

Областна администрация на област София ще се обърне към Столична община за осигуряване на линейки за залите, където ще се приемат книжата в изборната нощ, както и автомобили пред адреса на работа всеки РИК в деня на изборите.

„Пожелавам на всички ангажирани с организацията на изборите професионализъм, добра координация и отговорност. Нека с общи усилия гарантираме честен, прозрачен и сигурен изборен процес, който да вдъхва доверие на гражданите", каза Вяра Тодева.