Димитър Главчев пред ОСЕЕ: Пълна прозрачност на финансирането още от първия ден на кампанията

В първия ден на предизборната кампания председателят на Сметната палата Димитър Главчев представи дейността на одитната институция за гарантиране на прозрачност за вота на 19 април пред представители от мисията на ОССЕ (Организация за сигурност и сътрудничество в Европа). Това съобщиха от пресцентъра на Сметната палата.

Той запозна Давид Гонгадзе, правен анализатор към Мисията на Бюрото за демократични институции и права на човека към ОССЕ, с важни срокове за участниците в изборите, свързани с подаване на документи в Сметната палата.

„Днес (20 март 2026 г.) по закон Сметната палата отваря Единния регистър по Изборния кодекс (ЕРИК) за участниците в изборите на 19 април. Очакваме от тях да подават навреме информация, която да осигури прозрачност за финансирането на техните кампании", каза председателят.

Димитър Главчев разясни, че съгласно Изборния кодекс, Сметната палата е длъжна да поддържа този Регистър, в който се публикуват данни за участниците в изборите, средствата и даренията, които са получили и получават, имената на дарителите и декларации за произхода на дарените и предоставени средства за кампанията, информация за социологическите, рекламните и ПР агенции, с които работят.

Информацията се поддържа и актуализира в Регистъра в реално време и всеки гражданин може да се запознае с нея на интернет страницата на Сметната палата.

„През годините този Регистър бе подобрен и усъвършенстван за по-лесно подаване и публикуване на информацията", посочи Димитър Главчев.

„Задължените лица, които имат електронен подпис, може сами да качват информацията в Регистъра", уточни Екатерина Перчева, директор на дирекция „Специфични одити".

За улеснение на участниците, на интернет страницата на Сметната палата е публикувана електронна информационна брошура с всички дати, срокове и задължения, които трябва да спазват партиите, коалициите и инициативните комитети.

Важни срокове:

1. До 25 март (5 дни след откриване на кампанията) всички участници в изборите на 19 април трябва да подадат първоначална информация в Сметната палата. Тя включва:

- данни за дарителите и размера на даренията;

- данни за кандидатите и членовете на инициативните комитети, предоставили средства, както и размер на средствата;

- декларации за произхода на дарените и предоставени средства;

- наименованията на социологическите, рекламните и ПР агенциите, с които работят.

Актуалните образци на декларации за произход на дарени/ предоставени средства са публикувани на интернет страницата на Сметната палата, откъдето участниците в изборите могат да ги изтеглят за подаване.

2. В 7-дневен срок след първоначалното подаване на информация в Сметната палата се подава всяка новопостъпила информация за участниците в изборите.

3. До 3 юни (30 работни дни след изборния ден) участниците в изборите трябва да представят пред Сметната палата отчетите за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания.

4. До 18 юни (15 дни след крайния срок за подаване) Сметната палата ще ги публикува на интернет страницата си, заедно с цялата информация за дарителите.

5. В 6-месечен срок след това Сметната палата ще извърши одит за съответствие на декларираните приходи и извършените разходи във връзка с предизборната кампания, когато те са над около 511 евро. (1000 лева). Одитният доклад също се публикува на интернет страницата на институцията.

На срещата Давид Гонгадзе попита предвидени ли са санкции, ако участниците в изборите не обявят исканата информация или закъснеят с това.

Димитър Главчев уточни, че ако закъснението е малко и се случва за първи път, Сметната палата първо ще отправи предупреждение. При по-тежки случаи се налага глоба, като минималната е 1533,88 евро (3000 лева), а максималната – 7669,28 евро (15 000 лева). Важно уточнение е, че санкцията е за физическо лице – лидер на партията, а не на политическата формация.

„Заради честите избори политическите партии, особено тези, които са в парламента, се дисциплинираха и знаят, че при нарушение ще бъдат санкционирани. Нарушения има по-често при инцидентни участници в избори като инициативни комитети, които нямат опит", обясни председателят на Сметната палата.

На въпрос на Давид Гонгадзе нужни ли са законодателни промени във връзка с работата на Сметната палата по изборния контрол, Димитър Главчев заяви: „Прагът от 511 евро (1000 лева) е записан в Изборния кодекс, приет през 2014 г. и днес вече е много нисък по отношение на съответствието разходи-ползи". Той направи сравнение с минималната заплата в България, която от 2014 г. досега се е повишила три пъти до 620 евро, близо до този праг е дори минималната пенсия от 322 евро. В същото време проверките ангажират голям одиторски ресурс, разменя се кореспонденция с НАП и НОИ за доходите на дарителите над 511 евро, освен това нормативната уредба изисква всички плащания над този праг да се извършват единствено по банков път. „На практика проверяваме почти на 100 процента участниците в изборите", посочи Екатерина Перчева.

Димитър Главчев напомни и друг важен срок, който касае политическите партии, но не е свързан с предизборната кампания:

На 31 март изтича срокът, в който политическите партии трябва да представят в Сметната палата своите финансови отчети за 2025 г. Тези, които не го направят или закъснеят с подаването на документите, рискуват глоба от 2556 до 5112 евро. Освен това губят правото си на държавна субсидия, като тази санкция остава в сила до провеждането на следващите избори за народни представители.

До 15 април Сметната палата ще публикува отчетите на интернет страницата си. След това в 6-месечен срок ще извърши одит за съответствие на финансовата дейност, приходите, разходите и управлението на предоставеното имущество на политическите партии, които през предходната година са получавали държавна субсидия, ползвали са помещения - държавна или общинска собственост и са участвали в избори. Одитният доклад също се публикува на интернет страницата си одитния доклад.

*ОССЕ (Организация за сигурност и сътрудничество в Европа) е най-голямата регионална организация за сигурност в света, обединяваща 57 държави от Европа, Централна Азия и Северна Америка. Тя се фокусира върху контрол на въоръженията, човешки права, свобода на медиите и наблюдение на избори. Мисията на ОССЕ е в България във връзка с предстоящите парламентарни избори у нас.