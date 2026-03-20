Одобриха проект за рекордни инвестиции във ВиК мрежата на София

Столична община получи финално одобрение на проект за изграждане на ВиК инфраструктура от Управляващия орган на Програма „Околна среда" 2021–2027. Инвестициите обхващат 8 столични района, 7 квартала и 3 населени места на територията на София, съобщиха от пресцентъра на Столична община.

Проектното предложение, внесено в Управляващия орган на програма „Околна среда" 2021–2027 след одобрение от Общинския съвет, е за инвестиция във ВиК инфраструктура на София с мащаб, какъвто не е реализиран през последните години. Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ е до 100 млн. лв. (51 млн. евро). Съфинансирането от Столичната община е над 36 млн. лв. (18,4 млн. евро), както и допълнителни около 89 млн. лв. (45,5 млн. евро) за дейности по обновяване на градската среда. Общият размер на планираните инвестиции са над 224 млн. лв. (114,5 млн. евро).

„31 хил. семейства в Столична община ще бъдат свързани към нова канализационна мрежа и обновени водопроводи, като част от най-мащабната ВиК инвестиция в новата история на София", каза кметът Васил Терзиев

„Успяхме да защитим над 50 млн. евро безвъзмездно финансиране за ВиК мрежата на София, в какъвто мащаб досега не е имало. Преценихме, че размерът на инвестицията трябва да се увеличи, за да може след изграждането на инженерните мрежи улиците да бъдат завършени с нови настилки, тротоари и осветление. Предстои да стартира работа по строителството, за което сме обявили всички процедури", заяви заместник-кметът по обществено строителство Никола Лютов.

След оценка на Агенцията за обществени поръчки, Столична община обяви 20 процедури за избор на изпълнители, съответно 10 за строител и 10 за строителен надзор.

Общо 10 са обектите, за които трябва да стартира изпълнение:

изграждане на Водящ колектор и съоръжения в райони „Искър" и „Панчарево";

ВиК мрежи на кв. „Абдовица", район „Искър";

ВиК мрежи на с. Герман, район „Панчарево";

главен канализационен клон III на кв. „Горна баня", район „Овча купел";

ВиК инфраструктура на с. Иваняне, район „Банкя";

ВиК инфраструктура на кв. „Илиянци", район „Надежда";

ВиК мрежи на кв. „Модерно предградие", район „Връбница";

доизграждане на ВиК мрежи на гр. Нови Искър;

канализационна помпена станция в кв. „Орландовци", район „Сердика";

ВиК мрежи на кв. „Димитър Миленков", район „Искър".

Проектите предвиждат изграждане на нова канализация, както и реновиране на съществуващи водопроводи. Предвижда се с изграждането на новата мрежа да се подобри свързаността към канализационната система и водоснабдяването на около 31 000 жители. Паралелно с това ще бъдат подменени стари и амортизирани водопроводи. Столичната община ще инвестира допълнително в цялостно асфалтиране на уличните платна, изграждане на тротоарни настилки и благоустрояване на градската среда.

Срокът за изпълнение на проекта по програма „Околна среда" е до 31 май 2029 г.

Миналата година завърши изграждането на общо 86,4 км канализационна мрежа в 10 квартала и населени места на София, сред които „Кръстова вада – изток", „Драгалевци", „Суходол", „Бенковски", „Обеля" и гр. Нови Искър, Банкя – кв. „Градоман", „Михайлово", „Вердикал" и с. Иваняне. Инвестициите са извършени по проекта „Изграждане на ВиК инфраструктура в Столична община", финансиран от Европейския съюз, с общ размер над 140 млн. лв.

Заместник-кметът Никола Лютов посочи, че с настоящия проект са предприети допълнителни мерки за качеството на работата. Заложихме допълнителни инвестиции, с който ще осигурим цялостно възстановяване на пътната настилка и тротоарите или направата на нови такива. Разширихме обхвата на проектите, за да избегнем дефицитите, които наследихме в предходните проекти и направихме нови договори за изпълнение, които защитават по-строго публичния интерес, заяви също Лютов.