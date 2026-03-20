Валентин Мундров: Доверие не се гради с „нови" заглавия и PR, а с реални гаранции за сигурност

Истинското доверие не се гради с „нови" заглавия и PR, а с реални гаранции за сигурност. А прозрачността не се обявява – тя се доказва. Това пише в публикация във Фейсбук министърът на електронното управление Валентин Мундров.

Ето как продължава публикацията:

Затова питам директно: защо в Приложение № 4 е отпаднала проверката за уязвимости в техническите устройства за машинно гласуване (ТУМГ)? Кой носи отговорност за това решение?

Вместо да се надгражда контролът, той се разхлабва. Нужно е дори обратното – допълнителни проверки, включително дали HashExtractor-ът работи коректно след конфигурацията, без да се вадят Smartmatic USB носителите.

Прочетох „новата" Методика, качена от МЕУ за обществено обсъждане – кавичките не са случайни. Промените са по-скоро козметични, а не същински.

Като министър на електронното управление в три поредни мандата (09.04.2024 г. – 18.02.2026 г.) участвах пряко в удостоверяването на машините за гласуване. Именно тогава прозрачността в процеса беше реално повишена – и това може да се провери.

Гражданите очакват действия, а не празно публично говорене без никакво съдържание. Очакват също и прозрачност, която се вижда на практика, а не такава, която само се обещава.