Рекордни жалби за скъп ток. Министър пита за двойни сметки в празни къщи (Обзор)

Рекорден брой жалби за високи сметки има до омбудсмана Велислава Делчева, Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и до доставчиците на електроенергия. Масово обаче били несъстоятелни, нямало и искания за разсрочено разплащане.

При Делчева има 800 сигнала, още 900 души от 14 населени места са завели и подписки. В историята никога не е регистриран такъв брой жалби - за 2 месеца са 5 пъти повече от 2013 г. , когато масовото недоволство от сметките прерасна в протести, обясни омбудсманът. В КЕВР има 6548 жалби, свързани с цените на тока, обработени са 3707 от тях.

Председателят на КЕВР Пламен Младеновски отбеляза, че 98% от оплакванията са от клиенти, които се отопляват с ток. Голяма част “мигрирали” от отопление с парно и природен газ към климатици и конвектори.

“Елентрохолд” отчетоха близо 10 хил. жалби за тримесечието на фона на 1,4 млн. фактури на месец, това показвало, че проблемът не е масов. В “Енерго-Про Продажби” има 5326 жалби за необясним ръст на сметките, отговорено е на 4000 от тях, само 38 са били основателни.

КЕВР препоръча във фактурите да се публикува потреблението за 13 месеца назад, за да се сравняват стойностите. Освен това доставчиците да сложат смартустройства по цялата мрежа. Така през приложение на телефона потребителите да следят текущата си консумация на ток.

Председателят на КЗП Александър Колячев предложи фирмите да уведомяват хората, ако в 3-месечен период се установи ръст на потреблението с 20%. Поиска ясни правила за разсрочване на сметки и двуседмичен срок за произнасяне по жалбите.

Енергийният министър Трайчо Трайков иска всеки индивидуален сигнал “да бъде разкостен докрай”, а министърката на икономиката и индустрията Ирина Щонова настоя за анализ какъв е процентът на хората, чието потребление е скочило. “Чуваме обяснения за неефективни климатици, влажност на въздуха, че понижаването на напрежение не влияе, но как обясняваме двойни сметки в къщи, в които никой не живее”, попита тя.

По-високите сметки бяха обяснени с резки температурни амплитуди и скок на потреблението.

Омбусманът е изпратила становище по наредбата за енергийно бедни. С въвеждането на допълнителното условие за доход около 75% от възрастните хора биха били изключени от категорията “уязвим клиент”, предупреди Делчева.