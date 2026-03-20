Кметът Николай Димитров: Ремонтът на ул. „Първа" гарантира безопасност и комфорт за хората в Несебър

Напредва последният етап от реконструкцията на ул. „Първа" в участъка от хотел „Калофер" до последното светофарно кръстовище на Слънчев бряг.

Първоначално беше изпълнен проектът за улично осветление. В момента се работи по изграждане на локално платно, което ще осигурява достъп до крайпътна паркинг зона, както и по оформяне на озеленен буфер с капково напояване и нови тротоари.

Предстои асфалтиране на локалното платно и цялостно преасфалтиране на основното платно за движение.

„Улица „Първа" играе ключова роля за транспортната и икономическата свързаност на Несебър, тъй като към момента е единствената връзка със Слънчев бряг – изток. Община Несебър има проект за изграждане на паралелна улица, чиято реализация ще доведе до значително намаляване на транспортната натовареност и напрежението, особено през летните месеци, когато трафикът е в своя пик. В момента извършваме цялостен ремонт и модернизация на вътрешнокварталната инфраструктура в район от Новия Несебър, както и рехабилитация и обновяване на съществуващата улична мрежа в различни части на града и населените места в общината", заяви кметът Николай Димитров.

„Целта на инфраструктурните проекти, които изпълняваме, е да подобрим визията и конкурентоспособността на района, като създаваме по-добри условия за придвижване и паркиране както за гражданите, така и за гостите на община Несебър", допълни той.