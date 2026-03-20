Горивата вече с 3-годишен пик, президентът поиска от служебната власт пълен пакет мерки за цените (Обзор)

20 евро за 1,6 млн. най-уязвими били само малка стъпка

Ще изслуша КЗК с анализ и предложения

Повишените цени на горивата ще се отразяват на стойността на продуктите и на услугите в България. Държа да има един цялостен пакет срещу покачването на цените, който

да защитава и българската икономика, и българския бизнес -

не само с конкретни директни плащания, както беше първата стъпка, но и с други мерки.

Това заяви президентът Илияна Йотова в петък.

Обяви, че освен плановете на служебния кабинет иска да чуе и какво предлагат от Комисията за защита на конкуренцията. Поканила е КЗК в президентството във вторник, защото имат два сериозни анализа и конкретни мерки, с които тя държи да се запознае.

Комисията получи доста по-сериозни правомощия, искам да зная доколко и как те се използват, за да могат да се успокоят пазарите и най-вече

да се успокоят цените, защото българите

изнемогват, добави Йотова.

Преди дни тя оцени като добра мярка компенсацията от 20 евро за гориво, която трябва да получат хората с доход под 2 пъти линията на бедност, които зареждат личните си автомобили. По предварителни изчисления трябва да ги получат 1,380 млн. българи.

Това обаче е първа, много малка стъпка за най-уязвимите хора, посочи Йотова в петък от Перник, където коментира темата пред медиите.

“Нека видим и дали ще проработи методологията, която предлага Министерският съвет. Когато говорихме за задачите пред служебния кабинет още при неговото назначаване, това беше само една от мерките, за които аз настоявах. Оттук нататък държа да има цялостен пакет, който да влияе срещу покачването на цените, защото тази конюнктура, която се променя всеки ден - не за добро, предполага и едно повишаване на цените. Повишения на горивата ще се влеят и в стойността на продуктите и услугите в България”, предупреди президентът. И настоя: “Не можем да стоим и да чакаме и наблюдаваме процесите - време е за активна дейност.”

Има решения и много варианти, някои от които вече се изпробват от страните в ЕС, посочи още държавният глава. Изрази обаче

разочарование от срещата на върха

на ЕС в Брюксел заради липсата на по-конкретен набор от мерки за скока на горивата.

“Очаквах от страна на ЕС и ЕК да бъде предложен един доста конкретен набор от мерки, но нещата отново са само в бъдеще време. Разчита се, че самите държави членки ще предприемат мерки, които да работят. Аз очаквам това да стане и от страна на българското правителство”, заяви Илияна Йотова.

В този контекст тя коментира и стартиралата кампания за предсрочните парламентарни избори - по думите ѝ ще бъде една от най-сложните за политическите сили. “Очакваме от партиите да предложат най-добрите и най-работещите мерки за излизане от тази толкова тежка криза, която не е само българска, а световна”, допълни тя.

Ново увеличение на горивата последва в петък. По големите вериги

дизелът вече се продава между

1,55 и 1,61 евро Бензинът е на цена 1,40-1,45 евро. Това са най-високите стойности от три години насам. По-скъпи горивата са били през лятото на 2022 г. - няколко месеца след като избухна войната в Украйна.

Причината за сегашния скок е отражение в цените на дребно на котировките на петрола, които стигнаха над 114 долара в четвъртък. В петък обаче те паднаха до 109 долара и тези дни не се очаква ново увеличение на горивата.

