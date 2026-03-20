Кметът на Несебър: Чрез новия плувен басейн ще се стимулира активния живот на младите

Строителството на закрития плувен басейн в ж.к. „Черно море" е на финален етап. Напълно завършени са фасадата на сградата и хоризонталната планировка, включваща паркинг зона, пешеходни пространства и озеленяване.

Залата, в която се помещава съоръжението, е изцяло изградена. Монтиран е асансьорът, обслужващ второто ниво, както и всички отоплителни, вентилационни и осветителни системи, заедно с обслужващите инсталации.

„Реализирането на проекта е ключова стъпка в развитието на спортната инфраструктура на община Несебър. Това дългоочаквано съоръжение ще осигури целогодишни условия за плуване и тренировки както за местни и гостуващи спортни клубове, така и за любители на водните спортове. Басейнът ще даде възможност за провеждане на обучения, състезания и различни спортни инициативи, насочени към активния начин на живот сред най-активното поколение", заяви кметът на общината Николай Димитров.

Проектът е част от политиката на Община Несебър за създаване на среда, стимулираща физическата и спортната култура сред младите хора. Изграждането на модерна спортна инфраструктура промотира здравословния начин на живот, социалната ангажираност и възможностите за изява на децата и младежите.

Не на последно място с реализирането на проекта в ж.к. „Черно море" се оформя комплексна зона за активен отдих, включваща игрища и открити площадки за различни видове спорт, която ще предоставя възможности за физическа активност на хора от всички възрасти.

Община Несебър продължава последователно да инвестира в изграждането и модернизацията на спортна инфраструктура, с цел да осигури достъпни и съвременни условия за спорт във всички населени места на своята територия.